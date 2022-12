Luis Manuel Seijas: “Que un colega me diga ‘venezolano de mierda’ demuestra ignorancia”

El mediocampista de Santa Fe fue el autor del gol que le dio el empate agónico al cuadro ‘cardenal’, este sábado, frente a La Equidad.

Luis Manuel Seijas, mediocampista venezolano de Santa Fe, denunció este sábado un acto de xenofobia de parte de un jugador de La Equidad, en el partido que se jugó en El Campín y terminó 1-1.

“A mí que me digan hijo de puta, que se metan conmigo, que me digan lo que sea, pero que me vengan a decir ‘venezolano de mierda’ demuestra una ignorancia tal de ese muchacho. La verdad me da lástima con él. Si yo me metiera con su raza, aquí se arma un problema ni el hijueputa”, aseguró Seijas.

“Cuando el insulto viene de un colega, realmente eso es lo que me saca. A ese muchacho le deseo mucha paz, porque el prejuicio, para mí, es lo peor que tiene el ser humano. Él demostró hoy que es un estúpido, demente y después un tipo prejuicioso”, agregó.

Seijas Gunther, de 32 años, fue el autor del gol que le dio el empate agónico a Santa Fe, en el minuto 90+3. Armando Vargas, con pasado en el cuadro ‘cardenal’, abrió el marcador para La Equidad, en el 54'.

“Me duele porque por una estupidez me pierdo el partido que viene, pues tengo cinco amarillas. Pero en el momento me saqué y le pido disculpas a la gente, a mis hinchas, al club. Por el momento que vivimos como sociedad en mi país, estoy agradecido con Colombia”, finalizó el futbolista venezolano.

