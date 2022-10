Luis Manuel Seijas y el mensaje de corazón con el que anunció su retiro del fútbol

Después de haber jugado en clubes de Argentina, Bélgica, Ecuador, Brasil, Colombia y Estados Unidos; este martes Luis Manuel Seijas anunció su retiro de la actividad del fútbol profesional. Durante más de 15 años, el volante escribió su historia, que tuvo un pasaje importante defendiendo los colores de Santa Fe.

Vestido con los colores de los 'cardenales', entre los años de 2008 y 2016 y desde 2017 hasta 2021, ganó títulos como una Copa Sudamericana, una Copa Colombia, una Liga del fútbol colombiano y una Supeliga, dejando un grato recuerdo y una imagen positiva entre los aficionados del club del equipo de la ciudad de Bogotá.

Junto a su trayectoria a nivel de clubes, Seijas también representó a la Selección de Venezuela en torneos como la Copa América y también en Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol.

Este fue el mensaje con el que Luis Manuel Seijas anunció que se retira del fútbol:

Hay días que uno evita y no nos gusta ni siquiera imaginarlos. Llegó el momento de despedirme de lo que hice durante toda mi vida. Aparte de conseguir trofeos, triunfos, y muchas alegrías, me caí bastante y aprendí de las derrotas, pero lo que siempre busqué es que, cuando llegará este día, la gente con la que conviví estos 19 años me viera como una buena persona. No soy yo quién decide ese título, pero me despido de ustedes con la conciencia tranquila sabiendo que siempre lo intenté y, de verdad, espero haberlo logrado.

No cambio nada de este viaje, ha sido de altos y bajos, de alegrías y tristezas, de formación de carácter y de aprender a liderar. Al final, con aciertos y errores, el fútbol como la vida es un cúmulo de estas dos últimas y haber sabido batallar contra todo y sacarle provecho a cada oportunidad sin hacerle daño a nadie, es el secreto. Gracias a todos por hacer de este camino el mejor recuerdo de mi vida.

Gracias a mis papás, sin la educación de ellos nada de esto hubiera sido posible, por aguantar mi locura de optar por lo impredecible. Hoy siendo papá de dos niñas hermosas puedo entender lo duro que fue. A mis hermanos por ser incondicionales, por estar ahí cuando pocos estaban y por seguir cuando todos querían estar. Gracias @paulasj13 por haber sido mi compañera incondicional en toda esta travesía que nos ha llevado a lugares que jamás pensábamos en llegar, me has levantado en los momentos en que me he caído y me has protegido a capa y espada contra todo.

Gracias a los entrenadores, a los fisioterapeutas, a los utileros que día a día hacen nuestro trabajo mucho menos difícil de lo que es, gracias a los fanáticos por demostrarme su amor a cada momento, los llevare siempre en mi corazón por el resto de este camino que comienza. Y por último, gracias pelotita, nunca espere nada a cambio, me hacías feliz sin ningún esfuerzo, pero al final del cuento me diste absolutamente todo.