Luis Muriel: “Soy hincha del Junior, pero volvería al Cali por lo que me permitió jugar”

El delantero colombiano tuvo una charla con Camilo Ayala, en la cuenta de Instagram del cuadro ‘azucarero’, y contó de su paso por el elenco vallecaucano, anécdotas y se refirió a un posible regreso.

Luis Fernando Muriel se sinceró en un en vivo en el Instagram del Deportivo Cali, y habló de sus inicios, la oportunidad que tuvo en el club ‘azucarero’ y la ‘espinita’ que le quedó al irse al fútbol europeo.

“Ser campeón y estar más tiempo en Cali, hubiera disfrutado estar más tiempo en el Cali, tener la posibilidad de jugar algún torneo más. Me dolió muchísimo que no fue con nosotros que quedaron campeones unos semestres después. De hecho cuando clasificamos a los ocho ese año, varios nos fuimos al Esperanzas de Toulon y no pudimos jugar partidos de cuadrangular, y me quitó la posibilidad de jugar esos partidos que nos hubieran regalado el título”, dijo de entrada el atlanticense.

Además, Muriel se confesó, y aunque volvió a afirmar que es hincha del Junior, le gustaría regresar a jugar al equipo verde del Valle: “Creo que el Cali está por encima de todo, porque me dio la posibilidad de todo, y lo que haría volviendo a Colombia sería ir al Cali, obviamente siempre tendré también la ilusión de vestir la camiseta del Junior”.

*Anécdota con Camilo Ayala, quien le regaló unos tenis, porque él no tenia dinero para unos

“Siempre lo comento y me pasó algo contigo, yo estaba esperando el autobús de la profesional, que eran pocos los que se iban ahí, y cuando se acababa el entrenamiento le quitaba los taches a los guayos, porque no tenía tenis. Vos me preguntaste que cuanto calzaba. Te quitaste los zapatos y me dijiste que me los midiera, eran unos tenis nuevos, me quedaron grandes, pero yo dije que me quedaban perfectos, y me dijiste que me quedara con ellos. Eso es de las cosas que más me marcaron en mi etapa con Cali”, contó el delantero.

*Las comparaciones con Ronaldo

“Es jodido convivir con eso, es mucha presión, lo tomo con mucha motivación, como algo para tomar impulso, nunca me creí que fuera él, y hasta de pronto si me lo hubiera creído hubiera conseguido cosas mejores. Es jodido porque el día que no lo haces llegan las críticas, no es fácil convivir con eso. En Italia me han matado mucho por eso, cuando es un partido bueno es Ronaldo y al siguiente no es tan bueno, y dicen es el gordo que no hace nada, ya lo tomo de una manera más tranquila”.

*Más sobre un posible regreso al Cali

“Sí, obvio, en más de una ocasión he manifestado, que nací en Barranquilla, que soy hincha del Junior, que sigo al equipo desde pequeño, pero creo que el Cali está por encima de todo, porque me dio la posibilidad de todo, y lo que haría volviendo a Colombia sería ir al Cali. Obviamente siempre tendré la ilusión de vestir la camiseta del Junior, como barranquillero sería algo lindo, pero de lo que viví con Cali, revivir tantas cosas que me hubiera gustado que pasaran en ese momento me llenan de ilusión. No depende de mí, pero en un futuro trabajaré para que sea posible, me veo vistiendo la camiseta del Cali, levantando un título, son esas deudas pendientes”.

