Luis Payares, del miedo de no volver a jugar a ilusionarse con su regreso: “Lo mío es un milagro”

El defensor de Millonarios, que ya se encuentra realizando trabajos físicos, cuenta los días para ponerse de nuevo la camiseta albiazul. En un mes, tendrá una resonancia que le determinará si continúa en proceso de recuperación o puede regresar a las canchas.

En cada entrenamiento de Millonarios, en su sede deportiva ubicada en el norte de la capital del país; se ve a un hombre con la indumentaria del equipo ‘embajador’ espigado, flaco y de tez morena que corre alrededor de la cancha, hace abdominales y va de un lado para otro. Su mirada cambia cuando Jorge Luis Pinto da la orden de iniciar trabajos con el balón. Él, se hace un lado, se apoya en una baranda y sus ojos se pierden en los recuerdos.

Así es el día a día de Luis Payares , el defensor barranquillero, de 29 años, que llegó para este 2019 al cuadro capitalino y cuando más afianzado se encontraba en la zaga defensiva, tuvo un desafortunado accidente durante una práctica, el pasado mes de mayo.

“En una jugada con Jader Valencia, tiré la plancha y él me cayó con sus glúteos en la cabeza; eso produjo que yo rebotara contra el piso, pero en el momento no tuve nada y seguí entrenando normal. Cuando llegué a la casa sentí un leve mareo, que era más fuerte con el tiempo. Entonces llamé a la doctora de Millonarios, Catalina Chica, y ella me manifestó que si vomitaba me fuera de urgencias y efectivamente fue así. Me fui rápido a la clínica y me diagnosticaron una trombosis en el cerebro , que afortunadamente no agarró ninguna vena”, le contó el defensor a GolCaracol.com.

A través de su relato, queda le evidencia de una persona a la que la vida le dio una segunda oportunidad. Lejos está de bajar los brazos y sus sueños siguen tan intactos, como cuando pateó un balón por primera vez.

¿Cómo se encuentra en estos momentos?

“Agradecido con Dios porque no pasó a mayores la trombosis que me dio en el momento. Mirándolo desde otro punto de vista, estoy contento por estar nuevamente entrenando, esperando el momento indicado para volver”.

¿Qué le dicen los médicos?

“Que todo ha evolucionado de la mejor manera y que vamos por buen camino. Me piden tranquilidad y paciencia, porque los golpes en la cabeza son delicados y su recuperación es demorada. Esperemos qué dice la última resonancia, para ver si puedo volver a entrenar a la par del grupo”.

¿Cuál fue el resultado de la última resonancia?

“Que se disminuyó el sangrado, pero todavía estaba un poco. Debe desaparecer totalmente para hacer la cicatrización. Me la hicieron el pasado 12 de julio y la próxima es en un mes”.

¿Tiene miedo de no poder volver a jugar fútbol?

“Claro. Uno se plantea lo peor y mira más allá. Son múltiples preguntas que me cuestionó a diario. Pero ahora miro las cosas de una manera diferente. Estoy agradecido por lo que tengo, porque lo mío es un milagro. Recuperarse así de una trombosis no es normal, muchas personas tienen secuelas e, inclusive, otras han quedado en silla de ruedas”.

¿Cuál ha sido la posición de Millonarios y Pinto?

“Han estado muy pendientes de mí. Realmente se han puesto al frente de la situación y están igual que yo, a la espera de la evolución del golpe. Si fuera por mí, ya estaría jugando; pero son ellos los que con su experiencia saben cuándo debe ser el momento adecuando, siempre pensando en mi bienestar”.

¿Cómo se visualiza en unos meses?

“Jugando como lo venía haciendo. Yo siempre me exijo al máximo y trato de dejar todo dentro de la cancha. Tengo una mentalidad ganadora y gracias a Dios estoy en un gran club como Millonarios que también tiene esa misma mentalidad. Quiero dejar todo por esta camiseta y espero estar aportando pronto todo lo que sé”

