Luis Payares, el primero que se fue de Millonarios: anunciado como nuevo jugador de Once Caldas Un año duró el paso de Luis Payares por Millonarios. El barranquillero se convirtió en el primer jugador que de manera oficial no continuará en el equipo capitalino, luego de que este jueves haya sido anunciado como nuevo futbolista de Once Caldas.