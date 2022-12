Luis Payares: “Más o menos en 20 días podría volver a jugar con Millonarios”

El defensor, quien lleva tres meses de baja con el ‘embajador’ por un golpe sufrido en un entrenamiento, podría ser tenido en cuenta por el técnico Jorge Luis Pinto cuando esté a punto físicamente.

Luis Payares habló este martes con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su sangrado en el cerebelo, luego de un golpe en un entrenamiento con Millonarios. El jugador también comentó cómo fue su recuperación y sus impresiones frente a lo que se viene en el ámbito personal, de cara a este semestre con el cuadro azul.

Publicidad

El futbolista, quien se perdió la parte final del primer semestre, regresó a los entrenamientos después de 110 días sin ejercitarse con el elenco bogotano.

Vea Tambien: Atlético Mineiro va en serio por Yony González: habría hecho una oferta formal por el colombiano

Con respecto a su recuperación el defensor comentó: “Contento por nuevamente entrenar y pasar este obstáculo del sangrado y de la lesión, pero bueno ya gracias a Dios puedo retornar de nuevo a las canchas. Y con el deseo de estar a punto y con el grupo”

Asimismo, habló de cómo fue el golpe y cómo se dieron cuenta del sangrado: “En un entrenamiento, mi compañero Jader Valencia me cae encima de la cabeza, al inicio no sentí nada, pero luego en la casa me mareé y vomité. Allí, luego fui al médico y encontraron el sangrado en el cerebelo. El susto fue muy grande, porque no sabía si iba a volver, pero menos mal el golpe no cogió ninguna vena, ni ninguna cosa rara”.

Publicidad

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

“Por ahora no creo que sea necesario alguna protección, pero pues vamos a prepararnos físicamente bien en primer lugar y ya veremos si se necesitará”, agregó el jugador de los 'embajadores'.

Publicidad

Por otro lado, frente al alta médica aseveró que: “Un golpe de cabeza es de mucho reposo, no se sabe cuándo va a sanar, como digo fuimos a donde el neurólogo y vio que estaba perfecto. Ahí, me dio el alta médica. Ahora, a prepararnos de la mejor manera.”

Por último, frente a su regreso, Payares comentó: “Primero tengo que hacer una especie de mini pretemporada. Estuve tres meses quieto, entonces mas o menos en 20 días podría volver a jugar con el equipo”.