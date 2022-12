Luis Paz: “América es el equipo en el que siempre soñé jugar, espero volverme un referente”

El centrocampista, quien vestirá la camiseta ‘escarlata’ la próxima temporada, habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre el reto de llegar a un “equipo grande”, como asegura él.

Luis Alejandro Paz es, junto a Marlon Torres y Jhonier Viveros, los refuerzos oficializados, hasta el momento, del América de Cali para el 2019. El bogotano, de 30 años, llegó al club vallecaucano proveniente del Deportes Tolima.

Con experiencia en Centauros, Deportes Quindío y el club ‘pijao’, con el que se coronó campeón de la Liga Águila 2018-I, el volante, quien disputó 22 encuentros en el presente año, doce de ellos como titular, espera hacer historia en los ‘diablos rojos’.

Luis Paz habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su llegada al América de Cali y el reto de vestir la camiseta del equipo en el que siempre soñó jugar.

¿Qué significa para usted llegar al América? ¿Qué lo motivó a ir?

“Todos sabemos que América es un equipo grande. Me motivó el reto de ir a aportar a una institución tan grande y, en especial, que el equipo quisiera que yo estuviera allá. Estoy en mi tierra, con mis amigos. América es el equipo en que siempre soñé jugar”.

Para los hinchas que no lo conocen, ¿quién es Luis Paz dentro de las canchas? ¿Qué puede aportarle al América?

“Soy un jugador con mucho orden, con muy buena marca, un jugador aguerrido, que siempre deja todo por el equipo, que corre, suda, mete y lucha hasta el final. Me entrego siempre y en cada partido, vengo a trabajar día a día para ganarme un puesto y aportar mi granito de arena para poder lograr los objetivos”.

¿Ha podido hablar con el ‘Pecoso’ Castro?

“No, con el profe no he tenido la oportunidad de conversar, pero sí crucé palabras con el preparador físico cuando estuve presentando los exámenes médicos. Me dio la bienvenida y me dejó un plan para las vacaciones”.

¿Cuáles son sus metas en el América?

“Voy a trabajar fuerte para poder ganarme un puesto en el equipo y, de ahí en adelante, demostrar partido tras partido mis capacidades y mis condiciones, para que el equipo tenga buenos resultados para clasificar a los ocho y luchar por ese título, qué es por lo que siempre se trabaja en cada institución. Espero volverme un referente en América”.

¿Qué mensaje le daría a los hinchas del América?

“Los invito a seguir alentando al equipo, sabemos que ellos son importantes para esta institución. De Luis Paz pueden esperar todo de mí, voy a defender esta camiseta con alma y corazón, voy a dar todo para conseguir los resultados que todos queremos”.

