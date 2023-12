Luto en la familia de Juan Carvajal, futbolista de Millonarios, por el fallecimiento de su padre

En Millonarios y en la familia de Juan Carvajal están de luto tras el fallecimiento de su padre en las últimas horas, tal y como el propio futbolista lo informó a través de sus redes sociales.

“Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba”, escribió el joven delantero del registro de los ‘embajadores’ a través de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que desde hace algunos meses el padre de Juan Carvajal venía luchando contra una dura enfermedad que lo tenía luchando por su vida.

“Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, sé que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro que me acompañaras y me guiaras en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos papi. Te amo infinito papito y te extrañaré todos los días, algún día nos volveremos a ver. Reinel Carvajal Ocampo. 06/11/1968 - 24/12/2023”, escribió de forma emotiva y triste Juan Carvajal.

El pasado 6 de octubre del presente año el joven atacante de Millonarios anotó su primer gol con la camiseta de los azules , y decidió celebrarlo dedicándoselo a su padre, quien fue policía. En aquella oportunidad marcó frente a Alianza Petrolera, por los cuartos de final de la Copa Colombia.

“Muy bien, muy contento. 20 años duré en la Policía, en ese año me retiré a apoyar a mi hijo para la carrera. Los balones y los guayitos fueron los primeros que conseguí. Yo lo celebré porque no era fuera de lugar”, comentó ese día Reinel Carvajal sobre el gol de su hijo, mostrándose orgulloso y feliz.

Por su parte, Sofía Carvajal, también hija de Reinel y quien también juega fútbol en Estados Unidos, dejó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, este lunes, tras la triste noticia.

“Mi gordito lindo, mi viejito, te amo mucho. Fuiste increíblemente fuerte, un guerrero. Papi sé que siempre vas a estar con nosotros. Voy a extrañar verte, abrazarte y escuchar tu sonrisita. Agradezco mucho el haber estado contigo hasta tu último suspiro, ya estás descansando mi viejito. Gracias por haberme hecho quien soy. Gracias por hacerme tan fuerte. Eres la persona que más admiro en la vida”, se leyó.