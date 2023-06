Macalister Silva: "Aunque ser entrenador es una opción, mi sueño es ser presidente de Millonarios"

Sus inicios, dificultades, pasiones, sueños, presente en Millonarios y mucho más, fueron los temas que David Macalister Silva tocó, destacando que uno de sus más grandes deseos es ser presidente del conjunto ‘albiazul’, en el que encuentra muchas partes a reforzar a futuro.

En una charla abierta, que el 'capitán' tuvo con las cuentas oficiales de Millonarios, el bogotano dejó ver varias facetas de su vida, además de reveladores detalles, tal como el de la final frente al conjunto ‘pijao’ en 2021 que catalogó como uno de los momentos más dolorosos, a lo largo de su carrera deportiva.

“Uno de los golpes que más me ha dolido ha sido perder la final contra Tolima, porque para mí el reto sigue siendo quedar en la historia de Millonarios, y yo sentía que esa era una buena posibilidad y se nos fue de las manos, es de lo que más duro me ha pegado”, indicó Macalister Silva.

Sin embargo, de un momento a otro pasó de la tristeza a la ilusión, esa misma que tiene de poder permanecer en el fútbol después de ser futbolista: “Ser entrenador es una de las opciones que tengo, pero la que más es hacer parte del fútbol dirigencial, estoy estudiando Gerencia Deportiva, porque lo que sí quiero es quedarme dentro del fútbol porque esto es lo mío. Yo sueño con ser presidente de Millonarios, hay que aspirar a eso para ver donde llega uno y si llega; sería genial. Quiero seguir en el fútbol y desde que se pueda, hacerlo en el ‘embajador’”.

“Yo todavía no soy parte de la historia de Millonarios, se han ido dando logros, sumando cosas, pero para uno quedar en la historia tiene que hacer algo diferente, o en cantidad o en calidad y sí que es calidad haber logrado títulos con Millonarios, pero quiero lograr más, quiero estar más ahí dentro", agregó el capitán azul.

*Otras declaraciones de Macalister Silva:

¿Cómo se dio su capitanía en Millonarios?

"Siempre me he sentido agradecido de Mayer Candelo, porque fue curioso, cuando yo llegué él me acogió de una manera muy positiva y él me decía ‘bebé siéntese acá’ y me hacía ver cosas, que yo en el momento no entendía. Yo ya había tenido esa oportunidad de ser capitán en Tolima y Bogotá, pero uno no entiende la maginitud de todo lo que representa Millonarios”.

“He disfrutado cada momento siendo capitán aquí, pero también he aportado al equipo cuando no lo he sido, muchas veces uno necesita una cita para trabajar en pro del club".

¿Alguna vez estuvo a punto de tirar la toalla?

“Yo la vi dos veces cuesta arriba, cuando salgo de Millonarios en 2008 quedo sin equipo y literalmente dije hasta aquí fue el fútbol y no tengo nada, me quedo sin hacer nada, no había terminado el bachillerato, prácticamente tenia una mano adelante y otra atrás”.

¿Ha coincidido con hinchas de otros equipos en el camerino?

“Millonarios te va enamorando, cuando a veces llegan acá jóvenes de otros equipos yo les digo bienvenidos, pero estoy seguro que se van a ir enamorando del equipo, por ejemplo Uribe, hoy ama a la institución y seguro que cuando llegó la primera vez no era hincha. Igual, si no se enamoran; yo los hago enamorar”.

¿Cómo es la convivencia diaria con el grupo?

“La convivencia es lo más difícil, con Andrés Llinás molestamos, él es la quinta persona con quien más comparto. Mi esposa, mis tres hijos y Llinás, porque todo el tiempo en las concentraciones, la mayoría de veces uno está en la habitación es con él y más ahora que nos ha tocado concentrar tanto, por eso todo el tiempo hemos estado juntos”.

¿Qué es Millonarios en su vida?

“Millonarios hace parte de mi vida y la de mi familia, me identifico en lo que es la institución de reponerse a los malos momentos, de brillar, esa ha sido mi lucha con esta camiseta, yo vine, luché y no pasé, luego regresé me quedé y me sacaron, luego salí, volví y mi objetivo era volver y gracias a Dios he disfrutado todo lo que he vivido, para mí lo he es todo este equipo”.