Macalister Silva: "El camerino de Millonarios es de los más sanos, humilde y maduro"

Horas después de que Millonarios venciera a Alianza Petrolera y asegurara su clasificación a los cuadrangulares de la Liga II 2022 del fútbol colombiano, ya David Macalister Silva respira tranquilo junto a sus compañeros porque se cumplió uno de los objetivos planteados en la presente temporada y además, cuando se avecina la final de la Copa Colombia frente a Junior, que tendrá su partido de vuelta este miércoles 2 de noviembre en la cancha de El Campín.

Hace pocos minutos, el volante bogotano atendió una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dejó en claro algunas de las vivencias que tuvieron en momentos complicados en la Liga y lo que viene en las fases definitivas del campeonato.

Publicidad

"No fueron días fáciles, por los resultados, por como se daban los partidos, teníamos la última oportunidad frente a Alianza Petrolera, mucho condimento tenía ese partido; pero tuvimos la fortaleza y la valentía para poder sacar adelante un partido que se complicó", dijo inicialmente Silva, referente del equipo que orienta Alberto Gamero.

El número '14' de Millonarios también agregó que "en Barrancabermeja fue complicado cuando ellos no le dan vuelta al partido. Sin duda alguna fue un momento difícil; pero hemos trabajado mucho la cabeza y fueron importantes las ganas que teníamos ante la cualquier adversidad. No perdimos los estribos, ni el estilo de juego y gracias a Dios logramos voltear el partido".

Acá las declaraciones de David Macalister Silva:

Publicidad

La charla interna

"La verdad que no se conversó mucho entre nosotros en el partido, solamente decíamos: 'vamos que podemos', 'vamos que lo logramos'. No hubo mayor cosa lo que hablamos. El convencimiento que teníamos fue importante y las ganas de lograr clasificar contaron".

El penalti de Ruiz

"En el penalti que falló Ruiz (Daniel), creo que él tuvo un acto que da mucho para entender, porque no se lamenta después de lo que pasó; sino que sale corriendo y se va a cobrar el tiro de esquina. Era un mensaje, que tocaba continuar, que debíamos seguir".

Publicidad

Los demás partidos

No estuvimos atentos de los otros partidos durante el juego, el que se puso cansón cuando salió fui yo. Antes, durante el partido, no se habló de los otros resultados. Al final, los nervios me ganaron, comencé a preguntarle a la gente, por todo lo que tenía ese partido".

La final de Copa

"Bueno, esperemos que se pueda conseguir la Copa, es un bálsamo muy grande para nosotros volver al triunfo, tras fecha angustiantes. Y bueno, ya preparándonos para lo que viene".