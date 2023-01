Macalister Silva: "Nunca he perdido la esperanza, ni dejado atrás el sueño de la Selección Colombia"

Anunciados los jugadores convocados por el entrenador de la Selección Colombia , Néstor Lorenzo, con los que disputará el partido de fogueo contra Estados Unidos en territorio norteamericano el próximo 28 de enero, el referente ‘embajador’: David Macalister Silva , se refirió a la gran influencia de Millonarios en la ‘Tricolor’ y su sueño de, en alguna oportunidad, vesitir los colores del equipo nacional.

Además de eso, dio detalles de lo que está siendo el trabajo con los azules en la pretemporada, donde ya piensan en la liga y Copa Libertadores, donde enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador el 23 de febrero por la segunda ronda.

¿Todavía sueña con ser convocado a la Selección Colombia?

“En cuanto a ese tema, siempre he dicho que nunca he perdido la esperanza, nunca he dejado ese sueño atrás, y yo creo que todo llega en el tiempo de Dios; hay es que trabajar, el tiempo es el dueño de todo”.

¿Cómo ve que Millonarios sea el que más jugadores aportó a esta convocatoria?

“Es un sentimiento de orgullo total por todo lo que se ha venido haciendo, por los trabajos que se han hecho desde los directivos hacia abajo y la idea evidentemente del 'profe', que de una u otra manera ha dado fruto, es que Millonarios nuevamente tenga esa participación en Selección Colombia, es motivante en lo personal”.

¿Qué opina de la convocatoria de Daniel Ruíz, luego de su bajón deportivo?

“Es relativo, yo creo que estamos hablando de un jugador muy joven y como todos nosotros en la vida, en su profesión, cada quien tiene momentos, también en su vida personal. Está muy feliz con el nacimiento de su hija junto a su familia y yo creo que él ya demostró lo capaz que está para jugar fútbol y estoy seguro que todo esto le va a sentar muy bien”.

¿Cuál es el objetivo principal con el ‘embajador’ para esta temporada?

"Estamos en una situación donde sentimos que estamos cerca, pero la única manera de alcanzar eso es trabajar, lo único que le queda a uno es esforzarse al máximo dentro de una cancha de fútbol, independientemente sea un entrenamiento o un partido y como institución lo tenemos claro y estamos trabajando para que eso llegue, esperemos que podamos darle esa alegría a la hinchada y nosotros tener ese sueño también".

¿Qué han podido analizar de su rival de Copa Libertadores?

“Yo creo que es muy importante tener continuidad porque seguimos afianzando la idea, yo creo que en el fútbol nada está completo y todo lo que llega es bienvenido, al igual que las informaciones que seguimos recibiendo para mejorar nuestra idea, sin embargo, Universidad Católica es un equipo que viene haciendo bien las cosas, el año pasado quedó tercero, entonces es un equipo complicado dos equipos de altura, donde no influye, pero sí la capacidad de concentración con las que se afronten los partidos”.