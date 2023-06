Macalister Silva: "Quiero agradecerle a todos los que han apoyado este proceso"

David Macalister Silva logró el gran objetivo que tenía y consiguió su segundo título liguero con Millonarios, esta vez, frente a Atlético Nacional, uno de los rivales más grandes del cuadro 'embajador'. Como capitán, el mediocampista fue uno de los grandes faros en el plantel de Alberto Gamero, durante este proceso.

El '14' de los azules acudió a la rueda de prensa junto a Alberto Gamero y se mostró contento por el título conseguido, aunque llamó a la cordura, pues a Millonarios se le viene un reto entre semana en la Copa Sudamericana frente a Defensa y Justicia, en busca de la clasificación.

Para empezar, Silva Mosquera dijo: "Lo único que le pedía a Dios es que me diera sabiduría para recibir el resultado que fuera, saber comportarme a la altura y en todo momento me aferré a él. En los dos partidos, como en los partidos. Esto es una muestra de que Dios está por encima de todo".

*Sobre la importancia del proceso de Millonarios

"Es dificil ser juez para decir qué es justicia y qué no. Creo que estamos disfrutando el momento y uno de nuestros temores era que si perdíamos, se iba a seguir dudando del proceso. Esto es algo que hemos trabajado mucho, recuerdo a tanta gente que ya no está y que hace parte. El fútbol no da tiempo; la celebración debe ser corta porque debemos viajar a Argentina, a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana. Quiero agradecerle a todos los que han apoyado este proceso".

*Las palabras que se dijieron en el entretiempo

"Dijimos que no estábamos jugando mal, que debíamos tener más comunicación y que teníamos que seguir igual. Continuar con la idea, tener confianza y eso nos iba a respaldar".

*¿Se convierte en un histórico de Millonarios?

"El rótulo de histórico no me queda bien ponermelo a mí. Voy a seguir trabajando porque la historia de Millonarios es grande y eriza saber que puedo estar ahí en 60 años".

*Como se vivió en familia

"A mi esposa le dije que me quería desconectar de todo, porque mis hijos son niños que a veces no entienden las situaciones. Es duro cuando las cosas no salen y es difícil enseñarles a tener sapiencia cuando ganan".

*Juan Pablo Vargas y la ausencia

"Sabemos el dolor que tuvo Juan Pablo Vargas por no poder estar en esta final, porque tuvo que ir a representar a su país. Felicito a su familia por este logro y esperamos tenerlo muchos años más".