Macnelly Torres: "Creo que la actitud de Teófilo Gutiérrez no fue la mejor, fue mala intención"

Hace unos días se vivió una jugada polémica en el partido entre Junior de Barranquilla y Alianza Petrolera en la que Teófilo Gutiérrez intentó quitarle el balón a Macnelly Torres con fuerza desmedida, incluso, lesionó al mediocampista del equipo visitante.

Y a partir de ese momento, en las redes se habló mucho de esa fuerte entrada del delantero del equipo barranquillero.

Precisamente, este sábado, Macnelly Torres habló en el programa de Youtube ‘Cuénteme su historia’, de Santander Jiménez Blanco, sobre lo que fue su carrera como futbolista y el exNacional no dejó de lado su lesión sufrida en las últimas semanas.

“Me he sentido un poco confundido, creo que la actitud de Teófilo Gutiérrez no fue la mejor, es un deporte de contacto y no se trata de quien llora o quien no, se trata de que fue una entrada fuerte. Él fue con mala intención, no sé el motivo, fue una jugada aislada sin peligro y en un partido liquidado, no sé que le pasaba por su cabeza”, expresó.

Luego del partido, el ex jugador de la Selección Colombia admitió que Teófilo Gutiérrez le intentó explicar lo que quiso realizar en esa jugada que lo lesionó y lo tendrá entre 3-4 semanas por fuera de las canchas.

“Hablé con él y me dijo que intentó jugar a la pelota, pero todos vemos la jugada y todos vemos que fue con doble intensión seguramente, es triste que pase con jugadores de experiencia, compartimos en Colombia y en las inferiores de Junior, el tema queda para él porque debe revisar esas actitudes, sobre todo porque no había pasado nada durante el partido para una jugada como esas y si quedé confundido y llevé la peor parte”, agregó.

Y es que Macnelly Torres es un hombre importante en el equipo ‘petrolero’, pero se perderá el final de la liga colombiana, además del partido contra Millonarios por la copa.

“Me tocó a mí y me dolió porque quedan tres partidos para acabar la liga y para el partido contra Millonarios en Copa el equipo contaba conmigo y me lo termino perdiendo por una jugada que no sumaba, pero no es la primera vez que un jugador me lesiona, pero nunca con esa mala intensión o con esa violencia, si me agarra el pie hubiera sido más grave. Toca dejarlo ahí porque sé que se ha agrandado el tema, pero hay que dejarlo ahí”, aseveró.

Durante el partido, se vio al mediocampista reclamar airadamente por la entrada y porque el árbitro no le mostró ninguna tarjeta al atacante.

“En la cancha le dije unas cosas porque pensé que me había partido al pie, pero el justificó que había ido al pie. También la agarré con el árbitro porque era para expulsarlo y no lo hizo”, concluyó.