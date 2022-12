Macnelly Torres: "Nunca le he pagado a una barra o a un técnico para jugar"

En los últimos días, trascendió una delicada información con respecto Atlético Nacional, en la cual se habló de diferentes temas, entre los cuales, Macnelly Torres se sintió aludido. El otrora futbolista, que estuvo en grandes consagraciones del conjunto 'verdolaga' dedicó un tiempo junto a 'La tertulia verdolaga' para aclarar los rumores que cogieron fuerza recientemente.

Todo esto sucedió luego de un par de horas, en las que a través de su cuenta de Twitter anunció que quería dar una respuesta a todo lo que estaban diciendo, "Yo para dar mi opinión de esto, sí necesito es un micrófono, los dedos no me dan", expresó a sus casi 500 mil seguidores.

En el programa mencionado le dieron el espacio necesario y de entrada el antiguo '10' del conjunto verde paisa, aclaró la razón por la cual decidió hablar este miércoles: "Quise salir a hablar con ustedes por lo delicado que un medio de comunicación sacó y que me involucra como jugador histórico del club".

Y continuó en su intervención, "me da risa que mi llegada a Nacional hayan intervenido barristas... Jamás en mi vida le he pagado a una barra o a un técnico para jugar, para venir a Nacional nunca tuve que pagar nada, hay que ser claro eso. Estuve tres veces en Nacional y por eso quise aclarar que a nadie le tuve que pagar para venir y tampoco nadie me llamó para pedirme plata".

Asimismo, aclaró que no todo ha sido perfecto en el 'Rey de Copas', "No vengo a defender a nadie, como exjugador de Nacional habían cosas que me gustaban, otras que no. Ellos siempre han estado con Nacional. Ellos como barra tienen sus parámetros[...] El manejo ha sido pésimo, un equipo tan grande como Nacional debe cambiar la forma en la manera como sus ídolos salen del equipo. Es increíble que un jugador como Alexander Mejía salga de esa manera. Los egos de los directivos están por encima de los demás".

Y agregó en contra del equipo, "a veces ni se entiende lo que pasa en Nacional. Pasan unas cosas y salen a decir otras, hoy el club está pasando por uno de sus peores momentos. Creí que cuando volvió Autuori las cosas iban a mejorar, pero pasan cosas como los abonos, los refuerzos y nada cambia [...] Mi opinión sobre Cristian Zapata, sé la capacidad que tiene como jugador, pero no hay coherencia en que Alexander Mejía se vaya con 34 años y llega un jugador de 37, buscando un liderazgo a los muchachos. Pero no se entiende, ¿Por qué no continúa Alexander?".

Por último deseó que se pueda retomar el camino que le dio tantos títulos a Atlético Nacional, "ojalá volviera a enrutarse el equipo, que volvieran por el camino en el que fueron grandes y ganaron muchos títulos. El camino ahora es diferente, lo que se hizo del 2011 al 2016 está tomando mucho valor hoy en día, había armonía con la hinchada el rumbo de ahora no es indicado".