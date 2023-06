Macnelly Torres se mostró "orgulloso" de Nacional pese a perder la final con Millonarios

Atlético Nacional salió con desazón del estadio El Campín al no haber podido conseguir el título número 18 de la Liga del fútbol colombiano. El conjunto dirigido por Paulo Autuori cayó en la tanda de los penaltis 3-2 frente a Millonarios, luego del 1-1 en los 180 reglamentarios. Mucho silencio y caras largas se evidenció en el 'verdolaga' cuando Larry Vásquez, volante del azul bogotano, envió la pelota al fondo de la red en su cobro desde los doce pasos. Tras esto, Macnelly Torres, uno de los ídolos de 'rey de copas' no dudó en enviar un mensaje en sus redes.

El exvolante barranquillero lamentó la derrota de su amado equipo, pero a su vez mostró orgullo por el plantel antioqueño, que dejó hasta la última gota de sudor y empeño en cancha.

"¡Qué vaina tan dura, pero orgulloso del verde!", se leyó en el mensaje del otrora deportista, que a su vez fue acompañado por un emoticón de ánimo.

Que vaina tan dura pero orgulloso del verde 💪🏾 — MaCnelly 10rres (@Macne10) June 25, 2023

A su vez en otro mensaje, el popular 'Mac' escribió: "Mis respetos, jugaron como se juega una final, la perdieron. Son gallardía, lo que se hable de más me 'vale opinión personal'".

@nacionaloficial mis respetos jugaron como se juega una final la perdieron son gallardía lo que se hable de más de vale “opinión personal.” — MaCnelly 10rres (@Macne10) June 25, 2023

Acción de juego de la final entre Millonarios y Nacional. AFP

¿Qué dijeron en Nacional tras la derrota con Millonarios en El Campín?

"Yo creo que no hubo nada nada de nerviosismo, el equipo rival también se prepara, también ve videos e intenta tapar todas esas virtudes que tenemos. Creo que Millonarios lo hizo muy bien y bueno, lastimosamente no se dio lo que queríamos, pero vamos para adelante", afirmó el guardameta Kevin Mier, quien atajó un cobro desde los doce pasos.

Por su parte, Paulo Autuori, DT del 'verdolaga', aseguró en rueda de prensa posterior lo siguiente: "Esto es así, esto es fútbol. Hablo siempre con los jugadores, el fútbol es vida y tenemos que saber vivir entre alegrías y tristezas y ahí entra un tema de equilibrio. Quedamos tristes, pero primero se me hace que hemos logrado cosas, como equipo tenemos que progresar en muchas cosas y no cambia nada; si estuviera aquí hablando del título y voy a decir lo mismo. Pero como es un proceso en el paso siguiente tenemos que añadir otras cosas, pero para mí lo más importante es la deportividad y me gustaría felicitar a Millonarios; hay que reconocer y valorar a los rivales".

Atlético Nacional se quedó con las ganas de celebrar la estrella 18 y ahora se enfoca en la Copa Libertadores y seguir avanzando de ronda.