Maicol Medina, el volante que se destaca en Pereira y que en vacaciones se va a coger mangos

Deportivo Pereira es uno de los equipos que sueña con entrar en el grupo de los ocho mejores de la Liga II 2021 del fútbol colombiano. En la actualidad, los 'matecañas' acumulan 15 puntos, son décimos en la tabla y están alejados por solamente dos unidades del octavo que es Bucaramanga.

Así es la complicada situación de Anthony de Ávila por delitos de narcotráfico en Italia

Y en Pereira se viene destacando con continuidad y regularidad el volante tolimense Maicol Medina, quien acumula 26 partidos jugados en este 2021 y que tiene una historia llena de luchas y sacrificios para poder figurar en el balompié de nuestro país.

"Creo que el momento que estoy viviendo con Pereira es el mejor acá en el club. Ha sido gracias a la madurez que he tenido. Es un proceso en el cual me he ganado la titularidad y me he podido consolidar en el equipo", dijo el nacido en Chicoral, en el departamento del Tolima, en charla con GolCaracol.com.

Su fútbol es de sacrificio, de entrega y empuje. ¿Por qué esas cualidades?

"Pienso que como todos, pasé muchas necesidades, pero siempre fui constante. Trabajando cada día y con mucho esfuerzo, hoy puedo ver reflejado todos esos sueños y metas que se van consiguiendo paso a paso".

¿De dónde salió usted?

"Me acuerdo cuando jugaba en mi pueblo y tuve la oportunidad de ir a una escuela en Ibagué, Academia Tolimense, la cual fue la escuela de donde salió James Rodríguez. Nos tocaba hacer muchos sacrificios, me tocaba ir a entrenar a Ibagué, yo soy de un pueblo llamado Chicoral el cual queda a 45 minutos. Con el apoyo de mis padres, era una lucha constante de ellos que se esmeraban por ver a su hijo cumpliendo su sueño. Hoy en día puedo estar feliz y sonreír, aún esforzándome más por seguir cumpliendo cada sueño y cada meta".

Publicidad

"Barcelona es un equipito": el fuerte comentario de reconocido DT sudamericano

¿Y qué personas le han tendido la mano para estar ahora figurando en Pereira?

"Siempre he contado con la ayuda de Dios y de mi familia. Han sido el motor. Y hay muchos técnicos que aportaron su granito de arena. El profesor Leonardo Chalá, con quien comencé mi proceso; Harold Rivera, que me dio la oportunidad de debutar a nivel profesional, en Patriotas que me abrió las puertas. Y a mi representante Jairo Pachón, al que agradezco por haber confiado siempre".

¿Por qué le va bien en Pereira?

"Porque me han acogido de la mejor manera. La verdad muy contento con eso. He llegado a una ciudad muy futbolera, cada día dando lo mejor de mí. Creo que acá hay una hinchada la cual siempre está alentando y acompañando cada partido. Hay grandes compañeros y un cuerpo técnico con ganas de trascender. Ahí estamos en la pelea".

¿Y ahora se viene Nacional, el gran favorito al título y líder?

"Veo a Nacional como un rival de jerarquía, pero Pereira está pasando por un buen momento, y eso me da la confianza que dentro del campo somos once contra once. Creo que debemos aprovechar el momento que estamos pasando y seguir marcando historia".

Es cierto que usted en vacaciones sale corriendo a Chicoral a realizar labores lejanas al fútbol...

"Sí, sí. Ellos se dedican al cultivo de mango, cada vez que tengo la oportunidad de visitarlos, de ir en vacaciones me gusta ayudarlos a cultivar y seleccionar mango. Creo que ese es mi deber en agradecimiento por todo lo que hicieron. Puedo notar que es un trabajo que no es nada fácil, pero ellos siempre luchando y trabajando fuertemente me sacaron adelante".