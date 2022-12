Malas noticias para Santa Fe: Harold Rivera confirmó que la recuperación de John Velásquez será larga

El jugador sufrió una molestia muscular en el aductor de la pierna izquierda que lo dejó por fuera de los partidos con América y Millonarios, y también se perderá el próximo con Nacional.

Harold Rivera, técnico de Santa Fe, dijo este martes, tras la igualdad 0-0 con Millonarios, que la recuperación de Jhon Velásquez será larga y deberán potenciar a otros jugadores que actúan en esa posición.

“A John no lo hemos tenido en estos últimos compromisos y no va a estar para el domingo. La recuperación de él va a ser un poco larga por la lesión que tiene. Desafortunadamente para nosotros, porque es un jugador importante, lo que venía haciendo se acomoda a lo que me gusta, es un jugador polifuncional”, aseguró Rivera.

Cabe recordar que Velásquez sufrió una molestia muscular en el aductor de la pierna izquierda, durante una práctica del cuadro ‘cardenal’, por lo que se perdió el juego con América y el duelo de este martes en la noche contra Millonarios.

“Hay que potenciar a Herrera, al mismo Duván Sánchez, a Jerson Gonzáles, un muchacho sub-20, que es en la posición en donde más empleamos a Jhon, a veces como interior o extremo por derecha”, agregó el timonel tolimense.

“No salgo contento, pero esto sirve para corregir”

Con respecto al juego, Rivera le dio valor al punto obtenido, pero aseguró que no se fue contento porque su equipo venía de hacer mejores presentaciones.

“Jugamos de visitantes ante un muy buen rival como es Millonarios. Afortunadamente para nosotros, Castellanos tuvo una muy buena noche. En los futbolístico somos otra cosa, no salgo contento porque veníamos haciendo mejores presentaciones, pero eso sirve para corregir. Se viene un partido duro contra Nacional, vamos a trabajar en la semana”, aseveró Rivera

“Me parece que nos faltó más atrevimiento para ir al frente de ataque, en el primer tiempo, sobre todo. En el segundo tiempo, lo intentamos con los cambios, pero fue lo mismo, nos contratacaron rápido. No es el funcionamiento que estamos habituados a hacer”, indicó.

Por último, el entrenador de los rojos se refirió al próximo juego en condición de local contra el líder de la liga, Atlético Nacional.

“Vamos a enfrentar al líder, Nacional, que tiene muy buena nómina, pero vamos a recuperar a los jugadores y trabajar para hacer una buena presentación. Tener más la pelota y tener las alternativas para salir de una marca y ganar un duelo”, finalizó.

