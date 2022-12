‘Manga’ Escobar: “Pasé un momento duro, no es un secreto, pero quiero revancha en un grande”

El atacante oriundo de Puerto Tejada charló con GolCaracol.com sobre cómo ha llevado la cuarentena, de su momento en el Cúcuta, y de su anhelo por volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.

Andrés ‘Manga’ Escobar quiere pasar la página de los momentos difíciles que ha vivido, como el mismo lo acepta, quiere centrarse y volver a ser destacado y ganarse el llamado de un club grande en nuestro país.

El atacante habló con GolCaracol.com y contó sobre cómo ha llevado la cuarentena, los entrenamientos en casa y de sus objetivos con el Cúcuta Deportivo, que es su actual club.

Además, ‘Manga’ habla con gran ilusión de trabajar dedicado y fuerte para destacarse y lograr nuevamente estar en un equipo grande en Colombia, ya que tuvo pasos por Cali, Nacional y Millonarios.

¿Como le ha ido en esta cuarentena?

“Bien, esperando a que pase todo, nos ha tomado por sorpresa a todos lo del virus y la cuarentena, se juntó todo, pero esperemos pase rápido y podamos volver a nuestras labores”.

¿Qué tal los entrenamientos en casa?

“Son virtuales y es difícil para nosotros, no estamos acostumbrados a eso, pero es lo que hay y toca mantenerse en forma y esperar para volver a la competición”.

Ya estaba sumando minutos con el Cúcuta, ¿siente que lo afectó que se detuviera el fútbol?

“Es una lástima que ahora que estaba empezando a tomar nivel y a jugar partidos seguidos pase lo que pasó. Me siento cómodo, mi contrato va hasta el 30 de diciembre, pero esperamos que el torneo inicie, ponerme en forma y meterme de lleno a las competiciones”.

¿Le preocupa que aún no hay un panorama claro para el regreso del fútbol?

“Lastimosamente no se ha dado una claridad a la situación, acá ni siquiera hemos comenzado a entrenar, pero hay que tomar todo con precaución. De igual manera las aspiraciones es ayudar al Cúcuta, marcar muchos goles y jugar la mayoría de partidos y luego de pronto volver a uno de los grandes del país, que es la idea que tengo”.

¿Tiene muchas ganas de una revancha en un grande de Colombia?

“Todos tenemos metas en la vida, en los equipos que he pasado he dejado huella, estuve en un momento duro que no es un secreto, pero hay que luchar y trabajar para buscar llegar a donde quiero estar. Eso si, ahorita estoy muy feliz en Cúcuta”.