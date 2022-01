Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, habló sobre la posible llegada de Baldomero Perlaza

El actual campeón del fútbol colombiano, Deportivo Cali, no solo quiere defender su corona, sino también firmar una gran presentación a nivel internacional, puntualmente, en la Copa Libertadores, donde será uno de nuestros representantes.

Por eso, mantener la base y sumar refuerzos es importante. Y así lo han entendido, basta con traer a colación la renovación de una de sus piezas más importantes, como Teófilo Gutiérrez. Asimismo, el arribo de Sebastián Leyton, su nueva cara.

Pero el 'azucarero' no se detendría ahí. En las últimas semanas, se ha vinculado un nombre; se trata de Baldomero Perlaza, mediocampista que milita en las filas de Atlético Nacional, desde 2019, y cuyo contrato está cerca de terminar.

La renovación del nacido en Tuluá, de 29 años, no está clara. De hecho, los caminos apuntan a que cambiaría de equipo. Frente a ello, el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, habló en entrevista con Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango.

"Me encanta y fascina ese jugador; siendo sincero, me gustaría contar con él, pero no hay ningún tipo de gestión por él", sentenció en el programa 'Pregunta El Petiso', aclarando la situación con respecto al futbolista.

¿Cuándo y contra quién debuta Deportivo Cali en la Liga colombiana II-2022?

El fútbol colombiano está pronto a reanudar acciones. Luego de unas merecidas vacaciones para los clubes, restan pocos días que para el balón ruede. De hecho, ya se conoció la programación de la primera jornada.

Los dirigidos por Rafael Dudamel medirán fuerzas, en la fecha 1, contra Jaguares, en condición de visitante, en el estadio Jaraguay. Dicho compromiso será el domingo 23 de enero, a las 6:10 de la noche.