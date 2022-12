Marco Lazaga arremetió otra vez contra José Cadena: “Ese man le hace daño al fútbol colombiano”

El delantero paraguayo, quien tuvo paso por el fútbol colombiano, justamente por Patriotas y Cúcuta, equipos en los que fue presidido por Cadena, otra vez volvió a hablar con contundencia sobre el dirigente.

Y es que el pasado jueves, se conoció un video en redes sociales en el que Marco Lazaga le dijo a José Augusto Cadena que “diera un paso al costado de la presidencia del Cúcuta”. Este viernes, el futbolista, nuevamente habló.

Publicidad

En conversación con el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el exariete ‘guaraní’ se refirió así del actual administrativo del equipo ‘motilón’, “tuve la posibilidad de irme al Querétaro, se presentaron mil cosas. También tuve la posibilidad e ir al América de Cali, hablé con él, pero me echó como perro del Cúcuta”.

Tal cual como en el video, el futbolista vuelve y repite, “ese man le hace daño al fútbol colombiano. Promete cosas y luego no cumple”.

“Creo que alguna vez yo le dije que me pagara, después me dijo que no me podían cancelar el sueldo. Yo algún día en Paraguay le veré la cara”, fueron otros de los recuerdos contados por Lazaga.

Rememoró su polémico gol con la mano, en los cuadrangulares de ascenso de 2015 con el Cúcuta Deportivo, “sí, pero un delantero para hacer los goles lo puede hacer de cualquier manera, si me toca meter gol con la mano lo iba a meter, y lo hice”.

Publicidad

Cerró su entrevista diciendo que “Colombia para mí fue otra casa”.

Cabe recordar que el jueves, Cadena emitió un comunicado en el que se retractó de algunas formas de operar al frente del Cúcuta.

Publicidad