Marco Pérez acusó a Alexander Mejía de llamarlo "esclavo": "Delante de mis compañeros me lo dijo"

Unión Magdalena y Águilas Doradas se enfrentaron en la tarde-noche de este domingo en el estadio Sierra Nevada, de la ciudad de Santa Marta. Al final, los 'bananeros' ganaron 3-1 a los 'dorados' en juego de la fecha número 11 de la Liga I-2023, que en los minutos finales tuvo una verdadera trifulca dentro del tapete verde. Pero ya en la rueda de prensa posterior al compromiso, llamó la atención unas declaraciones de Marco Pérez, delantero del conjunto antioqueño en el que acusó a Alexander Mejía de haberle dicho palabras fuera de tono y discriminatorias.

"Buenas noches, con respecto a lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al 'profe' (Lucas González) que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", dijo de entrada Pérez bastante indignado en charla con los medios de comunicación.

A renglón seguido, el experimentado artillero de Águilas Doradas continuó con su relato: "Delante de mis compañeros me lo dijo". A Marco Pérez se le observó bastante irritado por el episodio que vivió con Mejía, capitán del Unión Magdalena en el campo del Sierra Nevada.

Pero todo no paró ahí, ya que siguió contando que "la verdad uno se siente muy triste porque hace como dos o tres partidos que La Equidad se enfrentó con el Unión y Mejía habló del fútbol colombiano que había que mejorar mucho en los árbitros, la manera cómo se expulsaba y todo, pero creo que esto es más grave aún, la manera cómo me trata, tres veces me dice esclavo y me vuelve y me dice esclavo delante de mis compañeros. No sé estaba bravo, seguramente estábamos peleando, pero son cosas que se quedan en la cancha como por ejemplo: 'vos sos malo, yo tengo una Libertadores', cosas, así, pero ya cuando te dicen esclavo son cosas que no van en el fútbol y más en el fútbol colombiano".

Publicidad

Otras declaraciones de Marco Pérez:

*Sobre el trámite del partido:

"Los primeros minutos fueron difíciles, después comenzamos a agarrar la pelota, a jugar. Ya en el segundo tiempo por ahí al minuto 45 con siete segundos nos hacen el segundo gol, pero el equipo siempre intentó, mostró buen fútbol como siempre lo hacemos, pero ya el 'profe' nos dirá y mirará el partido mejor y trataremos de corregir".