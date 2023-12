Marco Pérez: "Dicen que no me ha ido bien en los equipos grandes, pero yo siento que sí"

Marco Pérez ya posa con la 'rojiblanca' del Junior de Barranquilla. El experimentado delantero fue presentado este miércoles como nuevo jugador del 'tiburón' y está más que ilusionado con su nueva aventura en su carrera deportiva.

El exÁguilas Doradas lucirá el dorsal número '17' en la escuadra que es liderada por Arturo Reyes. El chocoano, de 33 años, inmediatamente al firmar su contrato con Junior tuvo su primera rueda de prensa como nuevo jugador del 'currambero' en la sede administrativa del club. Pérez aseguró que a partir de ahora trabajará con humildad en pro de lograr todos los objetivos y confirmó que tuvo otras ofertas, pero se decantó por la propuesta del actual campeón del fútbol colombiano.

"He tenido la oportunidad de hablar con el 'profe' (Arturo Reyes) y con don Fuad (Char). Les agradezco mucho por esta linda oportunidad que me están dando él y el entrenador. La verdad es que sí tenía tres ofertas, tenía dos equipos colombianos muy buenos y afuera tenía otro equipo que también iba a jugar Copa Libertadores, pero me motivó porque vi que Junior mostró un interés y tiene buen equipo, aparte Junior el otro año va a cumplir 100 años y esperamos estar a la altura", dijo el nuevo delantero del 'tiburón'.

“He tenido la oportunidad de hablar con el profe (Arturo Reyes) y con don Fuad (Char). Les agradezco mucho la oportunidad. Tenía tres ofertas, pero me motivó porque vi que Junior mostró un gran interés en mí”: manifestó Marco Pérez, nuevo delantero de Junior. pic.twitter.com/KAKImOUJMw — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 27, 2023

Publicidad

En medio de la charla con la prensa barranquillera, Marco Pérez fue cuestionado, que pese a sus buenos números, no rinde del todo bien en los denominados clubes grandes del balompié colombiano.

"Uno como jugador primero tiene que respetar las opiniones. Creo que uno se prepara para siempre estar bien y a veces en el fútbol te va bien o te va mal, pero lo importante es que como jugador siempre quiera superarse. Yo hace dos años no tenía contrato de trabajo, por ahí no tenía la oportunidad de conseguir un club, pero gracias a Águilas me llega la oportunidad y sentí eso y lo aproveché, y en dos años puse hacer 43 goles", dijo Pérez.

Y a renglón seguido continúo: "Ahora llego a un equipo grande y espero trabajar con mucha humildad como lo hice en mi equipo anterior y tratar de hacer las cosas bien. Dicen que a uno como jugador, o a Marco como jugador no le ha dio bien en los equipos grandes, pero yo siento que sí me ha ido bien porque me he entregado al máximo y he hecho las cosas bien. A veces no se te dan, pero hay que seguir insistiendo que este es el fútbol".

Publicidad

"Lo importante es siempre superarse". Marco Pérez en su llegada al Junior. #CamerinoDeportes pic.twitter.com/yNrxH1Ng6r — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) December 27, 2023

Junior tendrá retos importantes en el 2024 y uno de ellos es ser protagonista en la Copa Libertadores de América.