Marco Pérez: "Siempre he apoyado a Cristiano Ronaldo, por eso celebro igual los goles"

En medio de la gran campaña de Águilas Doradas, que terminó en el liderato de la fase 'todos contra todos' de la Liga I del fútbol colombiano, hay en el plantel una serie de individualidades que han aportado y han dicho presente con su buen rendimiento para esa serie de resultados positivos. En ese aspecto, una de las figuras es Marco Pérez, quien con 11 goles es el actual máximo anotador del campeonato.

Y para la sección 'Figuras del fútbol colombiano', este miércoles hablamos con Pérez, quien se refirió sobre el buen momento con los antioqueños, de su presente deportivo, de su madurez en las canchas y hasta de esa admiración que profesa por Cristiano Ronaldo.

¿A qué se debe su cuota goleadora de este semestre?

“Se debe a todo lo que viene haciendo el cuerpo técnico, los jugadores y la directiva”.

¿Qué decir de Lucas González?

“El profe es un técnico que está debutando en primera, pero que para mí tiene mucho conocimiento en el fútbol. La verdad no tiene nada inventado, todo lo que nos dice en cada partido siempre sale. Nosotros sabemos a qué jugamos y lo tenemos claro, y eso para uno como jugador es muy bueno, saber qué tiene que hacer".

¿Cómo se siente a sus 32 años?

“Me siento muy bien, yo te puedo decir que a mis 32 años estoy en mi mejor momento de mi carrera. Cuando era un poquito más joven había jugadas que eran muy fáciles de hacer y a uno se le dificultaban porque no tenía la experiencia. Con el pasar de los años fui ganando y ahora se me facilita mucho más. También gracias a los jugadores que tengo en el equipo”.

¿De su trayectoria por Colombia, España, Argentina y Arabia Saudita, qué lo ha hecho mejor delantero hoy en día?

“Lo que me ha hecho mejor delantero son los años, estos últimos 4-5 años he venido mejorando muchísimo, tengo una confianza que como dicen en Argentina, es “terrible”. La verdad hago cosas que antes yo no hacía y me siento muy contento por eso. Es la mejor manera para un jugador que aspira a jugar 3-4 años más, terminar de la mejor manera la carrera de uno”.

¿Usted siente que es como el vino, que con los años mejora y seguirá mejorando?

“Esa frase sí es la verdad, yo te puedo decir que al principio cuando empecé a jugar me costaba muchísimo, en la técnica, de cara al gol y todas esas cosas que con los años lo fui mejorando gracias a Dios. Y la verdad ahora a mis 32 años puedo decir que de tres jugadas concreto dos, antes cuando era más joven, de las tres no concretaba ninguna y se iba uno desesperando. Pero ahora, con los años y todo lo que ha aprendido, uno queda muy contento por como define, como se mueve y todo lo que uno genera”.

Jugadores de Águilas Doradas celebran uno de sus goles frente a Envigado. @AguilasDoradas

¿Usted celebra como Cristiano Ronaldo, es su ídolo?

“Yo toda la vida he sido hincha del Real Madrid y la verdad siempre he apoyado a Ronaldo, ha sido mi ídolo y siempre celebro así. De hecho, antes, cuando él se daba la vuelta y estiraba los brazos, yo también celebré muchas veces así. Me gusta celebrar como él porque es una persona que ha mostrado muchas cosas en el fútbol, inspira muchas cosas, por su forma de actuar en la cancha, como trabaja y se entrega. Lo mejor que uno puede hacer como jugador es seguirlo a él. La verdad Cristiano Ronaldo es de otro planeta”.

¿A usted lo ven como el Erling Haaland colombiano?

“Para mí Haaland es un Androide, ese man es de otro planeta. Pero lo que yo puedo decir es que a mis 32 años estoy en el mejor momento de mi carrera, la verdad que hago cosas que me hubiera gustado haber hecho antes. Pero gracias a Dios no me he retirado y las estoy haciendo”.

Montaje de Marco Pérez y Erling Haaland. Twitter de Lucas González.

¿En un grupo joven como el de Águilas lo ven como referente?

“La verdad es que al ser el más viejo les hablo mucho, les explico y les doy consejos porque he vivido muchas cosas que no me gustaría que ellos las vivieran. El ‘profe' tiene cuatro capitanes del equipo, y somos los que tratamos de liderar, y lo hemos asumido muy bien”.

¿Cómo ve el camerino de este equipo?

“Águilas es un equipo muy humilde, pero trabajador, como se dice ‘se muele día y noche’ si es posible. La verdad nosotros estamos muy contentos con el técnico, el esfuerzo que viene haciendo la directiva, esta clase de jugadores que tenemos. La verdad me siento muy cómodo con ellos, nos conocemos muy bien, ya llevamos más de un año juntos y sabemos a qué jugamos".

¿Cuál es el secreto de este Águilas Doradas?

“Es creer en lo que hace el entrenador, la verdad don Fernando Salazar le dio la confianza a un entrenador que está debutando y está respondiendo a la perfección, es un técnico que pareciera que llevara 20 años dirigiendo, sabe mucho la verdad".

Águilas Doradas celebra gol - Foto: Águilas Doradas Oficial

¿El objetivo es el título con Águilas?

“Es que uno como jugador no se engaña. Uno como jugador, cuando está en un equipo uno sabe hasta cuándo se puede pelear y la verdad este equipo viene jugando bien, y sea de local o visitante juega a lo mismo. Entonces, con 36 puntos, no puedes pensar en clasificar, ya toca es pensar en el título. No va a ser fácil, hay muchos equipos buenos. Y también quiero ganar la bota de oro, que no va a ser fácil porque hay jugadores que estuvieron 15-16 años en Europa, como Rodallega, Bacca, Dayro que van 300 goles, y uno está compitiendo contra ellos, ojalá se me de”.

¿Qué significa para usted quedar campeón con Águilas?

“La verdad significa mucho, porque es un reto. Digamos si vas a Nacional la obligación de Nacional es ganar el título, al igual que con Millonarios. Pero para los equipos llamados chicos quedar campeón es una hazaña, como el Pereira que quedó campeón por primera vez. En el fútbol colombiano hay equipos que llaman chicos y están dando la pelea, nosotros tenemos que ilusionarnos también".

¿Usted ya es goleador histórico del Deportes Tolima, qué otro objetivo tiene?

"Muy contento por ser goleador del Deportes Tolima hasta ahora. La verdad también estoy en búsqueda de ser el goleador histórico de Águilas Doradas, me han dicho que el goleador de aquí tiene 31 y yo prácticamente tengo 25. Me quiero convertir en el goleador de esta institución que me ha acogido y tratado muy bien".