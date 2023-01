Mario Arboleda: "Ya pusimos unas medidas cautelares para que nos que el liquidador nos entregue"

Este miércoles, Mario Arboleda, presidente de la junta directiva del Deportivo Pereira , habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el lío juridico 'matecaña' en cuanto a su reconocimiento deportivo, el caso Jherson Mosquera y la plantilla de jugadores.

Cabe resaltar que este proceso del equipo risaraldense ha sido largo y ha puesto en duda su participación tanto en los campeonatos del fútbol colombiano cómo en la Copa Libertadores.

A continuación las declaraciones de Mario Arboleda:

¿Cómo va el lío juridico del Pereira?

"El acto que profirió la primer juez del circuito de de Pereira es entorno a algunas peticiones que estaban radicadas, la primera era que el señor liquidador le estaba diciendo que le diera 120 días más para determinar algunas cosas y dentro de las justificaciones que se estaba dando es que se corre el riesgo de que nosotros desaparezcamos de la faz jurídica en este momento poruqe no tenemos reconocimiento deportivo. Po eso el hace mención a la nueva asociación que armamos que se llama Deportivo Pereira SCSA. Ustedes saben, llevamos más de dos años en ese proceso tratando de recuperar por fortuna se nos están dando ya hoy (miércoles). Entonces la juez está diciendo 'No señores' porque el reconocimiento deportivo del Pereira termina cuando este despacho le indique al Ministerio del Deporte que la vida juridica ha terminado toda vez que el proceso que se adelanta en Pereira. Esta diciendo, señor liquidado a usted se le vencieron todos los terminos, usted tiene que entregar de maneta inmediata y cuando usted rinda cuenta yo ofició con el Ministerio que termina la vida juridica del Pereira, mientras tanto la participación del equipo en Dimayor está avalada porque tiene reconocimientio deportivo al año 2025". "Sin embargo, el liquidador no nos entrego, nos dijo el lunes o martes"

"Esta tarde le pedimos a la jueza unas medidas cautelares porque unos abogados insisten en que eso no está ejecutoriado. Ellos van a meter recurso, pero igual les van a decir que el termino ya venció".

*Sobre Jherson Mosquera a Newells

"El jugador si incumple el contrato debe pagar una plata, la clausula está pactada en 650 mil dolares. Él pidió a la juez que lo dejaran ir por 200 mil y le dijeron que sí"

¿Que pasa si Jhon Candamil, gerente liquidador sigue dilatando el tema?

"Ya pusimos unas medidas cautelares para que nos entregue".

*Sobre la nueva asociación

"Le hicimos escritura pública con los estatutos, la sometimos a registro en la camara de comercio y eso nos costó 320 millones de peses. Ahora estamos convocando para este viernes una asambla extraordinaria para cambiar los estatutos segun los requerimientos soliticados por el Ministerio del Deporte".

*Sobre si tienen equipo para pelear títulos este año

"Nosotros no tenemos el control del equipo, los jugadores que llegaron fueron contratados por el señor Jhon Candamil y no sabemos en que condiciones. Nostros no vamos a tocar nada.