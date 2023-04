Mario García, DT de Boyacá Chicó: “Las decisiones del árbitro y del VAR me dejan muchas dudas”

Boyacá Chicó logró un valioso empate 1-1 contra Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano, pero en la última jugada del encuentro hubo un penalti para los ‘tiburones’ que falló Luis ‘Chino’ Sandoval. Pero esa acción generó el enojo del técnico de los ‘ajedrezados’, Mario García, quien ingresó a la cancha a protestarle a Luis Matorel.

Por eso, en rueda de prensa, el estratega mexicano se refirió a las polémicas arbitrales, que generaron un malestar en él y en su cuerpo técnico.

“El tema del arbitraje a uno le genera muchas dudas ciertas cuestiones, no quiero hablar en caliente porque necesito ver bien las jugadas. En el segundo penalti, que cuando puntea la pelota Romir Balanta hay un golpe y ahí se genera todo, y ya la falta de Mauricio a ‘Cariaco’ habrá que verla si la pitan en todos lados. Aunque no he visto bien la jugada para poder dar una interpretación justa de la misma, es la molestia de uno porque no se equipara el comportamiento del arbitraje a todos los equipos. Respetando la labor del Junior que nos complicó bastante. Las decisiones arbitrales tanto del juez como el VAR me deja dudas, en jugadas puntuales”, afirmó de entrada.

Por su parte, Mario García hizo un análisis de lo que fue el trámite del encuentro frente a los barranquilleros, que fue un duelo atractivo en el Metropolitano.

“Realmente en el segundo tiempo estábamos bien ordenados pero los cambios del profesor Hernán Darío Gómez, con la entrada de ‘Cariaco’ González nos complicó bastante por ese costado. Pero siento que el partido de igual manera estaba controlado, aunque el otro inconveniente es que no tuvimos la pelota. No salimos de la otra presión que nos hacia Junior, nos quedó largo el arco rival y cuando se generaron los espacios no tuvimos claridad con el balón. El partido estaba controlado”, agregó.

Acá más declaraciones de Mario García, técnico del Boyacá Chicó:

*La propuesta táctica del partido

“El esquema no se modificó, cambiamos los hombres, en el primer tiempo nos dio bastante resultado, pero ya luego sí cambiamos la táctica, pero no tuvimos mucho tiempo para sostener ese esquema porque vimos rápido la expulsión de Henry, pero en líneas generales el equipo hizo un partido con sacrificio y claridad y por momentos con buen futbol”.

*Rescató el resultado conseguido contra Junior

“Buen partido y un punto muy valioso para nosotros, por el rival y la categoría de jugadores que tienen. Luchamos, queríamos ganar, se logra un empate que es valioso para nuestras aspiraciones”.