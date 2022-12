Mario Vanemerak, el símbolo de Millonarios que se sumó a la polémica de Óscar Córdoba

El ídolo y exjugador de los ‘embajadores’ habló con GolCaracol.com luego de las declaraciones del exarquero, quien afirmó que a los azules ya nos les tienen miedo como equipo, sino más por venir a jugar en la altura.

Mario Vanemerack, fiel a su estilo, habló ‘sin pelos en la lengua’ y se refirió a lo que es Millonarios actualmente. Además, se refirió a la actualidad de su amigo Alberto Gamero y de lo que le falta al equipo para volver a ser protagonista constantemente.

El exjugador argentino y quien fue campeón con los ‘embajadores’ en 1987 y 1988, es voz autorizada y opinó, en charla con GolCaracol.com, sobre las declaraciones de Óscar Córdoba, quien afirmó que al elenco capitalino ya no le tienen miedo, y que los equipos solo temen por la altura de Bogotá.

¿Algo que decir de las declaraciones de Óscar Córdoba?

“Puede ser, porque coincido en algunas cosas, antes vos venias a jugar con Millonarios y decía la gente: “uy vamos a jugar a la altura y encima esos hijos de puta te matan, te ganan”, decían así. Ahora dicen: “Vamos a tenerles la pelotica, tengámosla”, como fue en el partido con Pasto, que veníamos de jugar en Perú, y Pasto nos pegó un baile. Hemos perdido eso, porque si vos tienes un buen equipo y estas bien físicamente preparado y no lo digo por el preparador físico, sino también va por el cuidado, no te puede ganar nadie si estas bien, por ahí perder un partido en el año. Por ejemplo, nosotros en 1987 perdimos cinco duelos en el año y se jugaba todo el año. Digamos yo soy amigo de Gareca y Falcioni, y nos decían, “déjate de joder, no presionen tanto”. También venía el Cali con cracks, pero la altura les pegaba”.

¿Qué opina de la actualidad de Millonarios?

“Yo fui una de las personas que quise que Gamero llegara a Millonarios, fui el primero que dije que el técnico luego de la salida del profe Pinto; era Gamero, por lo que había hecho en el Tolima y por lo que hizo en Millonarios como jugador. Lo que pasa es que las expectativas eran grandes con la llegada de él, pero desafortunadamente los resultados no se han visto porque hoy por hoy está en un puesto 17, que es muy malo. El hincha de Millonarios estaba muy ilusionado con que rápidamente se den los resultados, no se dieron. Llegaron jugadores y a la mayoría les ha costado. Yo entiendo y hay que darle espera, porque los equipos de Gamero son de trabajo, de mucho trabajo. Igualmente hay que darle tiempo, vamos a ver qué va a pasar, pero el equipo tiene que aparecer en el segundo semestre, estoy convencido de que él lo sacará adelante”.

¿Qué le falta a este Millonarios?

“Pegarle un retoque y traer unos jugadores de más peso, de categoría, que sepan lo que es salir campeón, con recorrido, porque Millonarios es un mundo aparte de los demás equipos de Colombia. No digo que sean malos jugadores, pero a veces no conocen el entorno de lo que este club. Millonarios es un fierro caliente, acá tienes que venir y ser figura enseguida, tratar de hacer diferencia. Los hinchas te miran y se acostumbraron a la vieja época de ganar, gustar y golear y ahora no es así. Gamero tiene que apretarse el cinturón y pedirle a los dirigentes, porque los jugadores son los que determinan en la cancha”.

¿La hinchada de Millonarios exige mucho más?

“Acá hay que ser campeón y yo hablo con Gamero, no es solo por jugar torneos, todos confían en eso, que él pueda sacar campeón al equipo. Lo que pasa es que Millonarios no te espera por la necesidad que tiene, hoy en día se juegan muchos torneos, y si tienes torneos internacionales y son cinco competencias, alguno debes ganar, porque esto es Millonarios, no un equipo chico”.

