Mario Vanemerak: "Para mí no hay excusas, Millonarios está obligado a ganar los dos títulos"

Millonarios viene con un ritmo impresionante, es único líder de la Liga y se encuentra a un paso de llegar a la final de la Copa Colombia. Los dirigidos por Alberto Gamero son primeros en el rentado local, y en nueve fechas disputadas ya se perfilan como uno de los máximos candidatos a quedarse con el título liguero.

En GolCaracol.com hablamos con Mario Vanemerak, uno de los referentes históricos del conjunto 'embajador' para hablar sobre el presente del equipo, y las responsabilidades que tiene a mediano y largo plazo.

El otrora futbolista y técnico del conjunto azul, inició su intervención destacando la labor del equipo bogotano. "Veo muy bien a Millonarios, como en todos los torneos que empieza muy bien, y que va punteando, tiene una identidad, juega bien y es muy protagonista. Ojalá en este torneo cambie porque siempre empieza bien y no se logra el objetivo", dijo Vanemerak en primera instancia.

El argentino, de 59 años, ahondó más en la responsabilidad que tienen los dirigidos por Allberto Gamero. "Millonarios para mi está obligado a ganar los dos títulos, de Copa y de Liga, por lo que ha venido demostrando semestralmente, por lo que viene siendo el equipo líder, el que mejor juega y el de más equilibrio".

Y agregó que "para mí no hay más excusas para no lograr el título este semestre, porque es superior a todos los demás y tenemos que ratificar en los cuadrangulares. Hasta ahora tenemos toda la campaña perfecta, pero estamos esperando los cuadrangulares que es donde quizá el equipo es un poco frágil, pero los jugadores tienen que ser conscientes de que ahora es el momento, porque ¿si no es ahora, cuándo?".

El bicampeón 'embajador' siguió refiriéndose a la importancia de ratificar el gran momento con títulos. "Yo digo que es muy bueno ser primero e ir en la reclasificación, pero necesitamos títulos. El hincha y todos los que queremos a Millonarios, sabemos que lo que nos falta en este momento es la puntada final que es ganar el título. Si vos no ganas el campeonato, ¿de qué me sirve ser primero en todo?. Creo que es el momento de ganar el campeonato, y es el momento ideal", complementó.

Por último se refirió a una de las estrellas, Daniel Ruíz, quien se ha convertido en uno de los grandes talentos del fútbol colombiano. "Tiene un futuro enorme, es un jugador que está para Selección Colombia, pero tiene que madurar mucho más, dejar de 'engolosinarse' tanto con la pelota, y saber coger las cosas con mayor seriedad" finalizó Mario Vanemerak.

Miguel Enrique París Gallego

Especial para GolCaracol.com

En Twitter: @SoyMiguelParis