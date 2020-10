Marlon Torres, explosivo en sus palabras: "Que le tiren a América, es como si le tiren a mis padres"

Marlon Torres ha sido el protagonista de la fecha 16 del fútbol colombiano . Sus declaraciones después del partido de América de Cali y Deportivo Pasto , han generado un buen número de repercusiones en las últimas horas. El defensor interrumpió una respuesta de Juan Cruz Real , quien fue interrogado por los dos goles que recibió el equipo en el partido de ayer, mostrando su evidente molestia por la pregunta.

En diálogo este lunes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el zaguero explicó el por qué de su reacción y se mantuvo firme en su postura: "No estoy arrepentido, me disculpo por la palabra que dije, por eso sí pido disculpas".

"No ha sido por los jugadores, porque siempre estamos expuestos a que nos critiquen. Es por las cosas que vienen inventando, queriendo hacerle mal al equipo, donde hay buenos seres humanos que quieren hacer las cosas bien. Ayer dije lo que tenía que decir y se me salió esa palabra", argumentó Torres.

"Iba contento a la rueda de prensa por sacar los tres puntos. Es claro que hay cosas que mejorar pero al momento de llegar, al 'profe' le preguntan eso y ya, por eso lo dije", continuó.

El defensor declaró que su enfado no solo viene por la pregunta hecha en rueda de prensa, sino por las críticas mal intencionadas por un sector de la prensa hacia el equipo. Además, reveló que durante el parón del fútbol, se dieron algunos comentarios fuera de lo futbolístico, que para él, tenían el objetivo de desestabilizar al grupo.

"Todo el mundo ha visto lo que ha pasado desde que empezó la pandemia, para nadie es un secreto. Hay cosas extrafutbolísticas que no van al caso (...) Yo respeto mucho al periodismo, le agradezco porque me pusieron buen nombre cuando he estado bien. Pero lo de ayer fue dirigido de parte de tres personas que la tienen contra el equipo y eso me duele, es como si le tiraran a mi mamá o a mi papá", comentó Torres.

"Nos han criticado y hemos puesto el pecho a la bala, y la pregunta de ayer ni siquiera era crítica hacia los jugadores, sino unas críticas que no eran del tema. Hablé también por muchas cosas que han inventado para indisponer al grupo. Son muchas cosas, no solo lo de ayer", continuó apuntando.

En las últimas semanas y más después de la eliminación de torneos internacionales para este año, el técnico del América, Juan Cruz Real , ha sido fuertemente criticado por su estilo de juego y por el rendimiento del equipo desde su llegada. Hecho que tiene molesto a Marlon Torres, quien salió en ferré defensa del estratega argentino.

"No es solo de ahora, por ejemplo, ¿Al 'profe' en qué momento le han reconocido el trabajo que ha venido haciendo? Yo nunca he escuchado que hablen bien de él en las ruedas de prensa. Está bien, el periodista puede decir lo que quiera, está en todo su derecho, pero nosotros también podemos expresarnos".

"El profe es una calidad de persona muy grande, trabaja duro, le gustan estas cosas y sino fuera así, nosotros no quisiéramos ni correr en la cancha. Nosotros salimos a ganar y a jugar siempre. independiente de los errores, siempre salimos a hacer lo mejor, y lo queremos hacer por él, porque lo estamos respaldando también", agregó el defensor central de 24 años.