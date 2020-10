Marlon Torres le reclamó a la prensa: "Acá solo sirven para criticar, siempre es la misma maric..."

En la rueda de prensa postpartido, tras la el triunfo 3-2 de los ‘escarlatas’ sobre los ‘volcánicos’, comparecieron Juan Cruz Real y Marlon Torres, este último habló de los señalamientos a los que constantemente está expuesto como defensa del equipo.

Precisamente, el entrenador admiró el trabajo de su equipo en el partido, de este domingo, en el estadio Pascual Guerrero “yo me saco el sombrero por mis jugadores, por el esfuerzo que hacen. Valoro mucho su actitud. Siempre tenemos que mejorar cosas, siempre queremos jugar mejor. Creo que en la medida que pudimos logramos jugar en campo rival. Tenemos que profundizar el estilo de juego en ataque”.

Su equipo fue efectivo. Tuvo pocas ocasiones de gol, de las cuales mandó tres al fondo de la red: “yo nunca estoy conforme, siempre quiero que mi equipo remate más al arco. Creo que más allá de los remates hay que ver mucho el control del juego. En líneas generales fuimos justos ganadores del juego”, indicó el estratega argentino.

Sobre los dos goles que le anotaron al club dijo “a veces pasan estas desconcentraciones, esto es fútbol, tenemos que trabajar sobre eso. Valoro la actitud de los jugadores para buscar estar arriba en el marcador. Hoy el equipo hizo las cosas muy bien”.

Al final de la conferencia de prensa, Cruz Real respondió a un interrogante diciendo: “la verdad a mí me gustará que me preguntaran cómo marcamos los tres goles y no cómo me hicieron dos goles”; ahí Marlon Torres intervino y señaló, en apoyó a su entrenador: “es que aquí solo sirven para criticar nada más, eso no es nada bueno, siempre es la misma maricada, con todo respeto. Siempre es así, nadie dice cómo marcamos los goles, nadie dice cuántas situaciones creamos, nadie dice cómo ganamos; todo es malo, no joda”.