Martín Arzuaga: "La capacidad de Juan Cruz Real, la tiene cualquier DT de las inferiores de Junior"

Junior de Barranquilla no vive su mejor presente en el fútbol colombiano. Sus últimos partidos contra Bucaramanga, por la segunda jornada de los cuadrangulares finales -cayó 2-0-, y la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Unión de Santa Fe como locales (0-4), han dejado un sabor amargo entre los hinchas y los que siguen de cerca el camino de los conducidos por Juan Cruz Real.

Si bien aún tienen posibilidades en las finales del balompié nacional, su fútbol y la falta de contundencia en el área rival, han despertado una serie de críticas al grupo que comanda el entrenador argentino, pues hace unas semanas desplegaba un mejor trabajo en el campo de juego y en las últimas semanas, ha sufrido un bajón bastante considerable.

Martín Arzuaga, uno de los referentes del cuadro barranquillero de hace unos cuantos años, habló con Gol Caracol sobre el presente del equipo de la 'Arenosa', se mostró crítico con el proceso que ha venido desempeñando Juan Cruz Real.

¿Cómo analiza la actualidad de este Junior?

“Una actualidad que tiene a los hinchas un poco tristes por todo lo que ha sucedido en los últimos quince días, unos infortunios en los que no se les han dado las cosas, no ha venido jugando bien, y en el partido contra Bucaramanga, la pérdida, sin faltarle el respeto al Bucaramanga, pero Junior con la nómina que tiene, pensábamos que podía dar muestra de buen fútbol y ante todo; de un resultado que lo mantuviera con aspiraciones".

¿A qué se debe el bajón de Junior?

“No sé, quizás es un Junior que está constantemente cambiando jugadores, no tiene una solidez en su juego, no tiene una seguridad en su defensa, últimamente hemos visto que no tiene contundencia, y en el fútbol, primero se defiende bien y luego se marca. Los goles dan los resultados, y cuando haces las estadísticas entre menos me marquen y yo más marque, siempre voy a tener un resultado positivo y Junior está haciendo la inversa".

¿Qué piensa de cómo maneja el grupo Cruz Real?

"Es un Junior que no tiene un ‘ADN’, no tiene un fútbol marcado, que se diferencie de lo que venía haciendo Reyes (Arturo) o Amaranto (Perea), quizás con menos fútbol anteriormente, había uno, dos o cinco partidos en lo que uno se ilusionaba, con este Junior, la única vez que le hemos visto un partido armonioso, que ha jugado bien línea por línea, que ha sido contundente, ha sido contra Fluminense de local, y no nos hemos quitado esa figura, esa ilusión de ese juego en otro compromiso".

¿Por qué no anda este Junior, por qué no le ‘come cuento’ a Cruz Real?

“Noto un técnico que nos ha quitado esa consigna que teníamos, porque Junior hace dos años para acá, no ha sido eficiente en la parte defensiva, sí ha marcado goles, pero no ha sido eficiente en la generación de juego y ahora muchas veces le ha tocado rebuscarse los goles con un centro. No hay una forma creativa para ser contundente, para elaborar juego con el delantero, se torna muy difícil, es la parte donde se debe ver la mano del técnico".

Y agregó que “las opciones que se crean son muy mínimas, Borja, un nueve de área, le toca generarse las opciones por una banda para luego tirar el centro y nadie le hace un relevo posicional. Es muy difícil cuando tu goleador hace ese tipo de situaciones, lo normal sería que se lo hicieran a él”.

¿Qué le falta a este Junior para despegar?

"La gente está desilusionada y desesperanzada por todo lo que se ha generado de muchos años atrás, va en la mano del técnico para cambiar este tipo de situaciones, de reinventarse, pero si cae en lo mismo, en la secuencia que viene de hace dos años, qué dice uno: ‘uno más’. Esperemos que los jugadores tengan esa capacidad de reaccionar, de interpretar, Junior es un equipo grande y como tal debe meterse de lleno, sentir compromiso por una institución que tiene una hinchada que sigue apoyando al equipo, aún cuando esté desilusionada".

Si Junior no clasifica a la final sería un fracaso, en ese caso Juan Cruz Real debe dar un paso al costado...

"Yo no tomo las decisiones, pero Junior es un equipo grande y como tal debería pelear las finales, ya que no está en otro campeonato, para eso armaron el equipo, pero para mí, te digo la verdad, la capacidad que tiene y que ha mostrado Juan Cruz Real, la tiene cualquier técnico de las divisiones menores de Junior, estudiado y lo puedo enumerar. Ya eso hace parte de los dirigentes, ellos son los últimos que toman las determinaciones".