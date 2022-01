Martín Cardetti: “Decirle al hincha de Santa Fe que nos acompañen, tengan fe en el equipo”

Independiente Santa Fe le apostó este semestre nuevamente a un director técnico extranjero. Desde la directiva apuntaron hacia Martín Cardetti, proveniente de Bogotá F.C. y como sucesor de Grigori Méndez.

‘El Chapulín’, como se le conoce, no es un hombre de muchas palabras, su acento cordobés aún se mantiene intacto, y se ha sentido muy a gusto en la capital de la República, en lo que será su segunda experiencia en el fútbol colombiano.

El timonel de 47 años tendrá a cargo su séptimo club con el ‘León’ bogotano. En 2011 comenzó su carrera en Boston River de Uruguay hasta 2013, dos años más tarde tomó las riendas de Uruguay de Coronado de Costa Rica, un par de años después dirigió a Concepción en Argentina, para nuevamente volver al país ‘tico’ con el San Carlos.

Mushuc Runa de Ecuador fue su última estadía previa antes de llegar a Colombia, donde Bogotá F.C. se hizo a los servicios del argentino, que terminó su vinculación cuando se encontraba disputando los cuadrangulares de la Primera B.

Con el ‘expreso’ disputó dos juegos preparatorios en la sede de Tenjo. El primero contra Bolívar de La Paz que arrojó un empate sin goles y una caída 1-4, y dos triunfos frente a Llaneros por 3-0 y 3-1, respectivamente.

¿Qué le gustó del equipo en los partidos de pretemporada?

“Me gustó la forma en que se trabajó en la pretemporada, creo que es lo más importante, más allá de los partidos. Tuvimos cosas buenas y no tan buenas, pero en líneas generales me gustó toda la pretemporada”.

¿Hay alguna posición por reforzar?

“Posición a reforzar no, no estamos buscando algo específico, salvo a que llegue algún jugador diferente que siempre nos están ofreciendo, y a veces se puede por lo económico, y a veces no. También nos están pidiendo muchos jugadores del plantel, entonces vamos a esperar que cierre el libro de pases para definir al equipo”.

¿Cómo se ha sentido en Independiente Santa Fe?

“Me he sentido muy bien, tenemos todo para trabajar. Estamos todos muy bien, tenemos un gran plantel, así que en ese sentido estoy muy contento con todo lo que viene”.

¿Cómo analiza el debut frente a La Equidad?

“Es un partido complicado, creo que en general todos son difíciles porque todos se están armando, es un equipo que tiene partido por la Sudamericana, es un equipo que viene trabajando hace bastante tiempo, así que va a ser un lindo encuentro”.

¿Cuál es el mensaje a la hinchada ‘Cardenal’ de su parte?

“Mira, decirles que nos acompañen, que tengan fe en este equipo, creo que el equipo ha hecho muchas cosas en la pretemporada para mejorar toda la imagen que no fue tan buena en el semestre pasado, tenemos muchas ganas”.