Martín Cardetti: "El arbitraje fue muy malo, son errores y perjudicaron a Santa Fe"

"Las sensaciones son buenas, vendimos la derrota muy cara, siempre fuimos a buscar la victoria. No nos pitaron un claro penal, la primera acción, no la segunda; erramos muchos goles y ahí está clave del por qué no pudimos empatar", expresó Martín Cardetti, entrenador de Santa Fe, tras la derrota 2-1 de este martes contra Atlético Nacional.

Este lunes, el Atanasio Girardot fue testigo del partido entre 'leones' y 'verdolagas', y uno de los puntos que más criticó el estratega de los capitalinos fue el arbitraje de Éder Vergara, juez central.

"El arbitraje fue muy malo, no tuvo el coraje de revisar una jugada anterior que fue mano. Después las faltas que cobró, las amarillas, pero bueno; se puede equivocar y nos perjudicó a nosotros", agregó.

Y, concluyó que "lo de Leandro Castellanos fue una contractura. Del juego no me preocupa nada si juegan de esta manera, solamente tenemos que ser eficaces, tuvimos varias opciones para anotar y debemos mejorarlo".

¿Cuándo volverán a jugar Nacional y Santa Fe, en la Liga Betplay?

Los 'leones' recibirán a Unión Magdalena, el domingo 3 de abril, desde las 7:35 de la noche, en lo que será la jornada 14 de la Liga del fútbol colombiano.