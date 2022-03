Martín Cardetti: "Me voy inquieto y preocupado con las distracciones que tenemos en defensa"

"Después de una derrota es muy difícil hablar y ser objetivo. Tuvimos errores puntuales y la expulsión nos condicionó mucho. Estábamos bien y, en dos distracciones, nos anotaron los goles", dijo Martín Cardetti, tras caer goleado 0-3 contra Millonarios, este domingo, en la jornada 10 de la Liga del fútbol colombiano.

El entrenador de Independiente Santa Fe no ocultó su preocupación tras esta debacle, ante toda su gente, en el estadio El Campín.

"Me voy inquieto con las distracciones que tuvimos en la defensa. No fue mucho mérito de que ganaron bien en el cabezazo, llegaron los goles por malos rechazos, en las segundas jugadas y eso me preocupa", añadió.

Sin embargo, expresó que sigue pensando en que se pueden hacer grandes cosas en este semestre, a pesar de la derrota de este domingo.

"Sigo confiando en mi grupo, pienso en positivo. Sé que podremos salir de esta situación difícil y complicada. Tengo la fe y la confianza que tenía el día que arrancamos; hay que mejorar en algunos aspectos claramente", indicó.

Y, concluyó: "Hay que seguir trabajando, insistiendo en el día a día. Hay que evitar las distracciones en la parte defensiva, perdemos muchas marcas".

¿En qué posición va Santa Fe?

Los 'leones' son undécimos en la tabla de posiciones, con 13 puntos, tras 10 fechas disputadas.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

El próximo miércoles 16 de marzo, el conjunto capitalino tiene que visitar a Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad, a partir de las 8:10 p.m., en el marco de la jornada 11 de la Liga del ´fútbol colombiano.