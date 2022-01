Martín Cardetti, orgulloso de sus dirigidos: “Me hicieron sentir identificado con lo que queremos”

Independiente Santa Fe mostró otra cara, respecto a la primera fecha de la liga del fútbol colombiano 2022-I y derrotó 3-0 a las Águilas Doradas. Martín Cardetti se mostró satisfecho con el trabajo de sus dirigidos.

“Hoy me hicieron sentir identificado con lo que queremos. Creo que la ansiedad nos jugó a todos en el primer partido. El grupo se mostró más tranquilo”, analizó el estratega de los ‘cardenales’.

Además, Cardetti se refirió a las características de los jugadores que tiene y de paso habló de su más reciente fichaje, Yulián Anchico.

“Tener jugadores polifuncionales suma mucho. La experiencia de Anchico va a sumar mucho”, aseveró.

El goleador Wilson Morelo también habló

“Me sentía como si fuera a debutar y hoy ya me solté y volví a ser Wilson Morelo. Fue algo muy lindo y lo disfruté mucho. No es fácil, pero esto me va a llenar de confianza”, afirmó de entrada, la figura de la noche.

Además, Morelo mencionó que su liderazgo “se lo transmito a los muchachos, estoy para servir y todos sacamos esto adelante”.

Por último, el goleador ‘cardenal’ no dejó pasar el momento para referirse a Wilfrido de La Rosa: “viene encajando muy bien y me alegra por él. Hacer gol nos llena de confianza a los delanteros”.