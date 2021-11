Martín Cardetti: "Quiero devolver a Santa Fe a los lugares de los que nunca debió salir"

Nuevo cambio de entrenador en Independiente Santa Fe. Grigori Méndez no continuará al frente del equipo principal y, en su lugar, llegó Martín Cardetti, quien venía de realizar una buena campaña con el Bogotá Fútbol Club, en la Primera B.

El argentino, de 46 años y quien dirigió en diferentes países como Uruguay, Costa Rica y Ecuador, habló este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , sobre los objetivos que tiene con el conjunto 'cardenal' a partir del 2022.

"Contento por este paso en mi carrera de coger al primer campeón. Me llena de orgullo. Tengo una responsabilidad grande. Quiero devolver a Santa Fe a los lugares de los que nunca debió haber salido", inició.

Posteriormente, reveló detalles de cómo se dio su llegada. "Se arregló todo rápido. Cuando me dijeron de la posibilidad, no lo dudé. Me comprometí a trabajar. Queremos convencer a este grupo que se pueden hacer cosas grandes", añadió.

Por último, fue claro al decir cuáles son las claves del éxito. "Hay que armar buenos grupos, convencer a 30 futbolistas de que se puede, todo con empeño, ganas, trabajo y dedicación. En un equipo grande, el único objetivo es ser campeón", sentenció.