"Más allá del pago por partido, los árbitros del fútbol colombiano deberían tener salario mensual"

En las últimas horas la cuenta 'Juzgando Jueces', en la red social 'X', entregó detalles con respecto al pago que por partido dirigido reciben los árbitros del fútbol profesional colombiano, que en la versión 2024 viene jugando la primera jornada en los diferentes estadios del país.

De esa forma, los árbitros centrales devengan $2.735.000; los jueces de líneas, al igual que el primer oficial del VAR $1.914.000; el AVAR $1.370.000 y el cuarto árbitro 276 mil pesos.

Precisamente para hablar del tema, en Gol Caracol contactamos a Wilmer Barahona, exárbitro de nuestro país, quien fue crítico a la hora de referirse sobre dicho particular.

"Independiente del valor por partido, los árbitros colombianos deben ser catalogados como unos profesionales, el cual debe tener un salario mensual y una comisión por partido. Si hacemos esa conversión, entonces podemos decir que en la actualidad los árbitros colombianos no ganan bien", comentó inicialmente Barahona.

Wilmar Roldán AFP

Publicidad

El otrora pito del balompié nacional agregó que "los árbitros del fútbol colombiano deben ser tratados mejor, lastimosamente en Colombia se sigue con ese pensamiento de que los árbitros son el zapatero en la cuadra, el que trabaja en la obra de construcción y no se comportan como profesionales. El árbitro colombiano no tiene prestaciones, no tiene seguridad social; está ahí y le dan lo que los directivos de la Dimayor les quieren dar, pero los árbitros no tienen voz, ni voto".

Wilmer Barahona y otros conceptos sobre los pagos a los árbitros del fútbol colombiano:

Críticas a la Dimayor...

"El alza equivale un poco más del mínimo, pero independiente a que es una cifra mayor al del salario mínimo, pero se debería ir a una conversación o un diálogo las dos partes. En este caso, hubo un aumento unilateralmente de la Dimayor, como pasa todos los años. Debería haber una conversación entre la Dimayor y una asociación de árbitros que represente a los jueces nacionales, el cual se pongan de acuerdo en el porcentaje del aumento".

Publicidad

Llamado a agremiarse...

"En Estados Unidos precisamente el torneo está en ‘veremos’ para el inicio del 21 de febrero porque no han llegado un acuerdo entre la MLS y la asociación de árbitros. Aquí en Colombia debería ser igual, pero no, aquí se toma una decisión unilateral diciendo el 13% de aumento para los árbitros".