Más que tres puntos: la fecha 18 de la Liga podría dejar un clasificado, dos eliminados y un récord

Si Pasto vence a Tolima respiraría tranquilo con 32 puntos, mientras que a Patriotas, Bucaramanga y La Equidad sólo les sirve ganar. ¡Nacional va por la cifra de 48 puntos!

Este fin de semana será definitivo para varios equipos de la Liga Águila: Nacional podría superar su propio récord de puntos en un mismo torneo (45), América, Cali y Santa Fe podrían poner un pie en la siguiente fase, y Millonarios podría ratificarse parcialmente en el grupo de los clasificados. Además, si Pasto gana sellaría su tiquete. También se podría decretar la eliminación de Patriotas o de La Equidad.

Si algo está claro este fin de semana es que las únicas que pueden festejar con tranquilidad serán las madres, por su día. Por el lado de los equipos del FPC reinará la presión, unos por alcanzar el objetivo y otros por evitar el desastre.

La fecha, que se inició este viernes con el triunfo 2-1 de Once Caldas sobre Huila , continuará este sábado. Los primeros en salir al campo serán Cortuluá y Envigado, ambos ya eliminados y que juegan por no terminar el torneo en el último lugar de la tabla. Los caleños se ubican de 19, con 14 puntos, y los antioqueños, de 20, con 12.

Al Estadio La Independencia, en Tunja, Patriotas y Nacional llegan con panoramas muy diferentes. Y ambos con un grado de dificultad alto. El equipo boyacense solo puede pensar en un triunfo si quiere conservar la esperanza de acceder a la siguiente fase. El empate o la derrota lo eliminan.

Nacional, ya clasificado con anticipación, tendrá el reto de establecer un nuevo récord en la fase regular del FPC y superar su propia marca, la cual es de 45 puntos, a la que llegó este jueves tras empatar 0-0 con Tigres. Con el duelo de la próxima semana, contra Botafogo, en Copa Libertadores en el horizonte, el DT Reinaldo Rueda ya avisó que utilizará la nómina emergente en Tunja. Será labor del grupo alterno imponer la marca.

La fecha 18 también podría marcar un paso gigante hacia los cuartos de final por parte de América, Cali y Santa Fe. Si los tres equipos se imponen a Medellín, Alianza Petrolera y Jaguares, respectivamente, quedarían a un triunfo o un empate (dependiendo otros resultados) de clasificar.

A Millonarios, por su parte, no le sirve nada diferente a la victoria sobre Tigres. El equipo azul no se puede permitir un resbalón, pues pondría en peligro su cupo entre los ocho primeros. De ganar, se aseguraría una fecha más en el lote, aunque aún con puntos por sumar para confirmarse.

Por último, Pasto (tercero, con 29 unidades) está a una victoria de la clasificación. Si vence a Tolima llegaría a 32 puntos, una cifra que le permitiría respirar el olor a semifinales.

Programación de la fecha 18

Viernes 12 de mayo

Once Caldas 2 - Huila 1

Sábado 13 de mayo

Cortuluá vs. Envigado

Patriotas vs. Nacional

Santa Fe vs. Jaguares

Medellín vs. América

Domingo 14 de mayo

Pasto vs. Tolima

Rionegro Águilas vs. Junior

Tigres vs. Millonarios

Bucaramanga vs. La Equidad

Cali vs. Alianza Petrolera