Mateo Cardona: “Hablo todos los días con Edwin, él me aconseja y todo lo que me dice me sirve”

El mediocampista del Cúcuta Deportivo ha vuelto a ser tenido en cuenta y hasta convirtió un gol con el equipo de la frontera. Su objetivo ahora es seguir ganando confianza y poder demostrar sus condiciones.

Mateo Cardona, hermano de Edwin, jugador del Pachuca mexicano y quien ha vestido la camiseta de la Selección Colombia, volvió a sumar minutos en la Liga Águila, después de casi dos años de inactividad.

Cardona, de 23 años, fue titular con el Cúcuta Deportivo en su visita al Atlético Huila, el pasado miércoles, y convirtió el único tanto de los ‘motilones’ en el empate 1-1, correspondiente al juego pendiente de la fecha 7.

La última vez que el antioqueño había actuado en la Liga había sido con Once Caldas en la derrota del ‘blanco blanco’ por 3-0 con Junior, el 21 de agosto de 2017.

Tras su paso por Manizales, el mediocampista se fue a probar suerte en el fútbol del exterior con Chacarita Juniors, de Argentina, y luego con Dorados, de México, pero en ninguno de los dos tuvo buen suceso y decidió regresar al país para vestir la camiseta de Santa Fe.

Sin embargo, la suerte en el equipo ‘cardenal’ no fue distinta para él, pues apenas jugó dos partidos en la Copa Águila (ninguno en Liga) y tuvo que vivir una de las peores crisis en la historia del equipo capitalino, que terminó último del campeonato.

Para el segundo semestre, Cardona Bedoya fue fichado por el Cúcuta, que lucha por no perder la categoría, y allí parece haber encontrado el lugar idóneo para ganar confianza y demostrar sus condiciones.

“Siempre va a ser importante sumar minutos. No lo venía haciendo muy seguido en los otros equipos y ahora vine al Cúcuta a demostrar lo que puedo dar”, le dijo este miércoles el joven futbolista a GolCaracol.com.

Mateo, además, se refirió a su relación con Edwin y a las expectativas que tiene con el equipo de la frontera, que ocupa la cuarta casilla de la tabla, con 18 puntos, y el próximo sábado enfrentará a Nacional, en Medellín.

Siempre se ha dicho que usted es un jugador con buenas condiciones, pero que no ha logrado explotarlas, ¿por qué, y qué ha pasado ahora en el Cúcuta para que vuelva a ser tenido en cuenta?

“Es la confianza que se brinda en el ambiente. Llegué a un equipo donde estoy rodeado de buenos compañeros, de buenas personas, el técnico me recibió de la mejor manera y empiezo a sumar minutos. En clubes anteriores como Santa Fe no tuve la oportunidad de actuar en la Liga. Fue más que todo eso, la falta de minutos, la situación de Santa Fe obligaba a mucha rotación y por ahí no entraba en ella. Acá en el Cúcuta he demostrado en los pocos minutos que he jugado que puedo ser importante para el club”.

¿Y tuvo que hacer algún cambió en su vida o en su manera de entrenar para que eso cambiara?

“No, siempre he sido el mismo, siempre he tratado de mejorar, de madurar, porque uno con los años madura en cuestiones tácticas, se posiciona mejor en la cancha, sabe en qué sitios se corre más y dónde queda mejor posicionado. En la fase ofensiva puedo aportar mucho”.

A usted le tocó un momento difícil de Santa Fe, que se había acostumbrado en los últimos años a ganar títulos, ¿por qué cree que las cosas no se dieron como esperaban?

“Cuando llegué, el ‘profe’ (Guillermo Sanguinetti) había clasificado a los ocho y estaba en Sudamericana. Cuando en Liga no sumó tres o cuatro partidos, lo sacaron y ahí empezaron todos los inconvenientes: subieron a los canteranos y la hinchada decía que los que estábamos con contrato actual no podíamos jugar porque no dejábamos todo. Y realmente nosotros nos preparamos para dar todo en cualquier club, porque es el trabajo de nosotros, es la comida de nuestras familias. Nadie quiere perder y más en clubes tan grandes. En Santa Fe no se dieron las cosas, pese a que el ‘profe’ planteó todo y nos dio buenos argumentos, pero a veces las cosas no se dan. Ahora el ‘profe’ (Harold) Rivera empezó a sumar, a ganar y eso es importante para la confianza de un equipo”.

¿Alguna vez la hinchada le reprochó el hecho de no jugar, de no aportar en ese momento?

“No, allá me querían mucho a mí. No soy una persona de hablar mucho con la hinchada, pero me querían bastante en Santa Fe. Eran problemas internos, me preguntaba ‘¿por qué no juego sabiendo la situación que atraviesa el club?’. Pero si usted se pone a ver, el semestre pasado no hubo mucha rotación, jugaron siempre los mismos. No buscaron otra opción en el equipo, entonces me voy por la falta de minutos y porque quería tomar un nuevo aire”.

¿Y cómo se siente ahora en el Cúcuta?

“Me ha llamado mucho la atención la ciudad, los hinchas, la gente. Me siento muy bien. Estoy pasando por una etapa de mi vida en donde me encontré conmigo mismo, donde me encontré con mi familia. Venir al Cúcuta es lo mejor que me podía haber pasado, para volver a retomar la confianza que en otros clubes perdí”.

¿El objetivo del Cúcuta es sumar para dejar atrás el descenso o se plantea también clasificar a los cuadrangulares?

“Desde que llegué nunca he pensado en el descenso. Si pensáramos solo en el descenso, saldríamos a meternos atrás, a defender el punto, y como lo ven, nosotros empezamos marcando pautas en el partido, queremos ir adelante, queremos ganar. Nuestra intención es clasificar a los ocho y eso nos lo propusimos. Después pasar a cuartos y luego ir a la final, porque tenemos nómina y técnico para pelear por eso”.

¿Hablan seguido con su hermano Edwin?

“Con Edwin tenemos muy buena relación, todos los días hablamos, me aconseja y me sirve todo lo que él me dice”.

¿Y qué le aconseja?

“Su consejo siempre ha sido que tengo que jugar, que tengo que sumar minutos para que así se me dé todo. Jugar es lo más importante para un futbolista. Ahora cuando a ti te van a contratar, miran primero las estadísticas y con respecto a eso toman una decisión”.

¿Y Edwin se toma el tiempo de ver sus partidos?

“Sí, mira mis partidos y yo miro los de él, porque aprendo mucho. Puntualmente, no nos decimos nada más. Para mí es un ejemplo y lo veo como el mejor”.

¿Le molesta cuando los comparan?

“Es mi hermano y no puedo evitar las comparaciones, eso siempre será una carga para mí y me van a estar diciendo “Edwin hizo esto, Edwin hizo lo otro y usted no”. Entonces trato de sobrellevarlo porque mi hermano es un ejemplo para mí y cuando me dicen eso, me motivo más. Digo, ‘si él hizo esto, por qué no lo puedo hacer yo’, o ‘por qué no lo puedo hacer mejor’”.

