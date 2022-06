Mateus Uribe: "Me gustaría levantar un trofeo internacional con Porto"

El Porto, con el colombiano Mateus Uribe, consiguió otro título en la Copa y la Liga de Portugal en el 2022, concretando una campaña exitosa a nivel local, la cual tuvo como punto flojo la eliminación en fase de grupos de la Champions League y posteriormente en los octavos de final de la UEFA Europa League.

El volante de 31 años, se perdió la mayor parte del último tramo de la temporada por una lesión en el muslo, regresando al final de esta.

El nacido en Medellín habló sobre lo que viene para él y el resto de compañeros del equipo 'dragón', para el 2022-2023, en dialogo con el canal oficial del club 'luso'.

"Nos estamos preparando para afrontar esta nueva etapa de la mejor manera, sabemos que dejamos el listón un muy alto en la época pasada, hicimos 91 puntos, récord que queremos batir esta temporada", afirmó el mediocampista, respecto al trabajo realizado en el 2021-2022.

"La unión y el trabajo nos fortaleció, cada uno sabía la responsabilidad grande que tenía, sin dejar al lado su compañero y saber que todos éramos muy importantes para levantar el trofeo de la liga", afirmó Uribe sobre la cooperación en la interna del grupo dirigido por Sergio Conceição.

"No haber podido jugar los últimos partidos de la temporada pasada me dolió un poco", añadió el futbolista, con respecto a la dolencia que no le permitió cerrar bien su campaña.

"Me gustaría estar en un torneo internacional haciendo una presentación importante, por no decir que levantando el trofeo de campeones. Sería maravilloso para los hinchas, batiendo el récord que dejamos en liga, siendo importantes en todos los campeonatos y haciendo que esta camiseta se respete en todo el mundo", finalizó diciendo el volante de la Selección Colombia, haciendo referencia a sus expectativas para la próxima temporada.

¿En qué equipos ha jugado Mateus Uribe?

Jugó en el Deportivo Español de la Primera B Metropolitana en Argentina, lo que fueron sus inicios como profesional. Luego pasó al Envigado en Colombia, donde se hizo conocer, para ser adquirido por el Deportes Tolima. Su buen desempeño en el club de Ibagué provoca que el Atlético Nacional se hiciera con sus servicios. Del conjunto 'verdolaga' se marcha al América de México, de donde parte a Europa, al Porto de Portugal.