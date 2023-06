Mateus Uribe realizó una visita especial al club donde se formó como jugador, el Envigado

Envigado Fútbol Club es una de las mejores canteras del fútbol colombiano. De allí han salido figuras como James Rodríguez, el juvenil Yáser Asprilla, Mateus Uribe, entre otros. Precisamente éste último tuvo un reencuentro especial con el club que lo vio nacer en el balompié de nuestro país. El volante visitó las instalaciones del 'naranja'.

Fue el propio equipo antioqueño el que reveló en una serie de fotografías la especial visita por parte de Mateus, quien posó muy feliz en las fotos y se le vio dando algunas palabras de alientos a los futuros futbolistas del Envigado.

"Una hermosa jornada junto a nuestro canterano Mateus Uribe", se leyó en la publicación que compartió la famosa 'Cantera de Héroes' en su red personal de Instagram.

El mismo 'post' fue acompañado de distintas instantáneas en la que aparece el exjugador del Porto, de Portugal.

Igualmente, Uribe recibió por parte de su antiguo equipo una camiseta con su nombre, un abono vitalicio y más obsequios por parte del 'naranja'.

"Compartimos junto a nuestro canterano, quien recibió su camiseta, un abono vitalicio y más obsequios del 'naranja'. Además, estuvo con su equipo del Festival de Iniciación al Fútbol de la Escuela Cantera de Héroes" se aprecia en otro texto de la publicación.

De otro lado, Mateus fue confirmado hace algunos días por el Al Sadd, equipo que tiene sede en Doha, la capital de Catar. El centrocampista paisa arribó a dicho equipo procedente del Porto portugués.

El nuevo club del futbolista 'cafetero' fue fundado el 21 de octubre de 1969 y es uno de los equipos más exitosos y populares de Catar.

Este fue el mensaje de despedida de Mateus Uribe, tras su paso por el Porto

"Me invade un sentimiento de nostalgia por esta etapa que culmina, pero sumamente agradecido de haber disfrutado de este increíble tiempo juntos y ahora formar parte de la historia de este gran club. Muchas gracias familia 'portista' por el cariño que siempre me mostraron. Al presidente, al míster Sérgio, equipo administrativo, staff técnico, mis queridos compañeros y sobre todo a la gran hinchada por todo su apoyo y muestras de cariño para mí y mi familia, ha sido nuestro hogar y un sueño ser parte de esta gran institución durante estos 4 años llenos de felicidad, gran crecimiento profesional, pero sobre todo personal, se va un mejor ser humano y sin duda me llevo el mejor de los recuerdos de este gran país, mi hijo. Los llevo en el corazón, ahora y siempre serán parte de mi historia Porto F.C.", escribió en sus redes.