Matías Mier 'abrió' su corazón: primeros días en Santa Fe, amor por su familia y un colombiano más

En medio de la gran cantidad de refuerzos y salidas que reportó Independiente Santa Fe para la actual temporada, hubo un nombre que resaltó: Matías Mier. El volante uruguayo, de 31 años, regresó a nuestro país, tras un paso por el fútbol de Argentina, donde defendió los colores de Central Córdoba.

Junior de Barranquilla (2017-2018), La Equidad (2018-2020) e Independiente Medellín (2021) ya habían disfrutado de toda su magia, en el terreno de juego. Y es que, con su zurda, técnica, visión de juego, remate de media distancia y, en especial, profesionalismo, dejó una enorme huella en Colombia.

Por eso, ahora, con la camiseta 'cardenal' no quiere que sea la excepción. A pesar de que en la primera fecha de la Liga I-2022 fue suplente, con el paso de los días, de los partidos y de lo que mostró en los entrenamientos, se ganó su lugar en el once titular, del director técnico Martín Cardetti.

Justamente del entrenador de los 'leones' y la relación que tienen, habló Matías Mier en entrevista con Gol Caracol, donde dejó ver su lado más humano y, entre risas y buena onda, nos contó varios detalles de su vida, el día a día, las decisiones que ha tomado, sus valores, el compañerismo, el amor por nuestro país y mucho más.

¿Cómo han sido estos primeros meses en Santa Fe?

"Me siento muy feliz con el equipo; la palabra que describe este momento es felicidad. Hay una alegría enorme de estar en este equipo. Además, mis compañeros me han recibido de una gran manera, el cariño de la gente se nota. Espero dar más de lo que vengo dando para que se den los resultados."

¿Se siente como una de las figuras del equipo?

"Para nada, todo lo contrario, me siento un obrero que trabaja cada día para ganarse un lugar en el once titular, donde hay mucha calidad y se debe estar en el mejor nivel. Así que lo más importante es dar lo mejor para estar siempre a la orden del profesor Martín Cardetti cuando así lo requiera."

¿Qué significó que Santa Fe le abriera las puertas?

"Además de lo contento que me siento, estoy muy agradecido con el club y con todos los que hicieron posible que se diera mi llegada acá, como el presidente, el cuerpo técnico, los directivos, la hinchada, en fin, cada una de las partes que participaron para que mi llegada fuera una realidad."

¿Cómo fue ese paso por Argentina?

"La alegría se aumentó porque sabía que mi paso por Argentina fue complejo porque justo tuve una lesión que no me permitió estar en canchas y me sacó un tiempo, lo que me dificultó las cosas. Además, sabemos que el fútbol argentino es físico, entonces eso me favorece en el fútbol colombiano."

¿Estar lejos de la familia influyó para tomar esta decisión?

"Claro, además de llegar a una enorme institución, era el hecho de que extrañaba estar con mi familia, mi esposa, que es muy duro estar separados, ya me había ido a Medellín y el tema de los viajes era bien complejo, entonces tener esta estabilidad y tranquilidad es un plus que se puede demostrar en la cancha."

¿Qué ha encontrado en Santa Fe, comparado con Junior, Medellín y La Equidad?

"Hay una hermandad grande, se siente como una familia y un aire cálido, donde todos estamos tirando para el mismo lado. Nos podemos enojar el uno con el otro, regañar, pero siempre buscando el objetivo de ganar y sacar los partidos adelante. Algo que también sentí en La Equidad. Ojalá que se repita ese buen semestre."

¿Cómo han sido estos días con el técnico Martín Cardetti?

"La verdad es que bien, hay muchas cosas en común; lo bueno de ser sureños (risas). Podemos compartir, se puede charlar sin problema. Nos ha planteado muy bien el tema de cómo quieren el juego, plantearlo, llevar al grupo, desplegar su buen trabajo."

¿Qué pasó con el equipo, que ya van dos derrotas seguidas?

"Lo que el entrenador Martín nos dice es que por perder dos partidos, no somos los peores del mundo. Considero que se han hecho buenos trabajos en estos partidos. Ahora, sabemos que no podemos seguir así y menos en un equipo grande, pero esto es fútbol y el rival hace su trabajo."

¿Cuál es la solución para volver a levantar cabeza?

"Tenemos que meter más, redoblar esfuerzos y corregir esos pequeños errores que nos han hecho perder esos partidos. Martín se ha enfocado mucho en estos días, fortaleciendo el equipo para afrontar cada compromiso de la mejor manera, en busca del objetivo principal que es sumar los tres puntos."

¿Las lesiones sufridas han influido?

"Sí, claro y más cuando son jugadores muy importantes. Lamentablemente les tocó a ellos y han hecho muchísima falta, pero hay que estar tranquilos porque Santa Fe es un equipo con alternativas y los jugadores que lo han hecho, han jugado bien. Quienes están para jugar, lo hacen bien y por algo están en Santa Fe. Eso sí, esperamos con regresen pronto los lesionados."

¿Cómo es compartir con Carlos Sánchez, jugador mundialista?

"Con 'la Roca' tengo una relación muy buena porque como él jugó en Uruguay y por mucho tiempo, entonces toma mate y adquirió costumbres de allá y uno dice, este no es colombiano, sino uruguayo (risas). Me siento muy bien y a gusto con él, nos sentamos juntos en el vestuario, en fin. Ahora, no solo con él, sino con la mayoría y eso es bueno."

¿Y con Leandro Castellanos y Yulián Anchico, referentes de Santa Fe?

"Es igual, un buen ambiente. Con Leandro me siento cerca de él, compartimos y demás. Y Anchico también está cerca, entonces los 'viejitos' estamos cerca en el vestuario (risas), pero la verdad es que son grandes personas, me han recibido bien, con un trato fenomenal y se siente grato."

¿Algún jugador que te haya sorprendido?

"Todos son muy buenos jugadores y grandes personas. Ahora, destaco mucho el rendimiento de Juan Sebastián Pedroza, que ese muchacho es una cosa de locos y tiene como 10 pulmones, corre mucho y siempre tiene una gran sonrisa. Además, la manera de entrenar y de cuidarse de los 'viejitos', entonces eso es importante porque refleja que hay un buen equipo."

¿Al jugador extranjero se le exige más?

"Es verdad que los extranjeros tenemos que aportar un poco más, pero basta que me llamen extranjero (risas), llevo cinco años en el fútbol colombiano, casado con una colombiana, que me hace escuchar vallenatos, bailamos champeta, entonces soy más colombiano que otra cosa."

¿Cuál es el aporte puntual de Matías Mier?

"Hablando ya muy en serio (risas), obviamente a un jugador de afuera le exigen más porque, primero, encuentran en él que puede dar un plus y eso fortalece porque sé que puedo darle mucho al equipo. Ahora, es normal que cuando vayas a otro país, se te exija más. Eso no me preocupa, pero sé la responsabilidad que tengo, las asumí y doy lo mejor con mi profesionalismo."

Se viene Medellín y más adelante, pero no muy lejos, está Millonarios, ¿Cómo será enfrentar al exequipo y su primer clásico capitaliano?

"Vamos por partes. Está Medellín, luego Patriotas y ahí sí llega Millonarios. Estamos en una situación donde tenemos que ir partido a partido; ahora, no descarto que me hace mucha ilusión jugar este clásico capitalino, pero estoy enfocado en Medellín por ahora, que será un juego lindo."