Mauricio Casierra reveló sus pasiones, previo al clásico ‘cafetero’: “Soy hincha del Once Caldas”

El experimentado lateral del Deportivo Pereira habló para el periódico ‘La Patria’, de Manizales, acerca del duelo entre los ‘matecañas’ y el 'blanco blanco' de este domingo, por Liga.

“Soy hincha del Once Caldas, obvio. Allá empecé, allá debuté, me formé como persona y como deportista. Por eso le tomé amor al equipo”, manifestó Mauricio Casierra, quien declaró su amor al equipo ‘blanco’ de Manizales.

Sobre la actualidad del Caldas, manifestó: “Quise volver y no me lo permitieron, sus razones tendrán. Siento que no están haciendo bien las cosas, sobre todo con la gente que le dio tanto al Club, el profe Montoya, Juan Carlos Henao, Elkin Soto”.

“Es un partido especial, siempre lo será. En Manizales lo disfruté y ahora con el Pereira siento reconocimiento y vamos por él”, declaró a propósito del clásico ‘cafetero’ que regresa a la primera división.

El juego entre Deportivo Pereira y Once Caldas, por la séptima fecha del fútbol colombiano, será este domingo a las 8:15 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

