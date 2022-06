Mauricio Casierra sobre Dayro Moreno: "Es muy 'animal', su perfil es ser guerrero y batallador"

Dayro Moreno con su fútbol, goles y empuje dentro de los terrenos de juego llevó al Atlético Bucaramanga hasta las instancias finales de la Liga del Fútbol Colombiano. Si bien el cuadro 'leopardo' ya no tiene oportunidades en el Grupo A para acceder a disputar el título del primer semestre, pues sólo tiene tres unidades, confía en despedirse de buena forma y sumar la mayor cantidad de puntos pensando en la reclasificación de la segunda parte del año.

El nacido en tierras tolimenses es el goleador de su equipo, el artillero, hasta el momento, de la Liga del Fútbol colombiano con 12 gritos sagrados. Tolima, Envigado, Alianza Petrolera, Jaguares, Medellín, Patriotas, Junior y Nacional han sufrido el poder ofensivo del delantero de 36 años.

En ese sentido, Mauricio Casierra conoce muy bien, de primera mano, al artillero del Bucaramanga, ya que tanto Dayro como él comenzaron a la par en las divisiones menores del Once Caldas y en selecciones Colombia juveniles. Son muy buenos amigos fuera de los terrenos de juego.

El lateral, de 36 años que se encuentra "contento y feliz" porque aún sigue disfrutando del fútbol en los Estados Unidos, más exactamente en San Francisco, disputando un torneo de ascenso de la tercera categoría. Y ahora, conversó con Gol Caracol del buen presente de Moreno.

¿Cómo ve la actualidad de Dayro Moreno?

“Lo de Dayro, a mí no me sorprende, lo que vive actualmente. Fue un jugador que tuve la fortuna de conocerlo muy pequeño, llegamos prácticamente juntos al Once Caldas, a divisiones menores y ahí desde entonces demostró la calidad de jugador que es, lo goleador y actualmente como excompañero y como amigo me alegra la actualidad que vive”.

¿Qué siente ver a su amigo haciendo goles y rompiéndola en el fútbol colombiano?

“Es un jugador que siempre hay que valorar, lastimosamente en otros aspectos que todos conocemos, mucha gente lo critica. Pero como compañero, como un integrante de un grupo siempre aporta, siempre ayuda, es un gran compañero, le gusta entrenarse, ocuparse por mejorar. Todo eso está reflejado en su momento, en que siempre hace goles, en equipos grandes siempre ha sido goleador. Bucaramanga hizo una buena toma de decisión al contratarlo y ahí está toda la experiencia que Dayro le puede aportar al resto de sus compañeros”.

¿Lo sorprende que a sus 36 años siga así de goleador y que lo pretendan grandes equipos?

“Siempre he sido partidario de que más allá que tenga 36 años un jugador o tenga 18 años, no se puede solicitar de sus servicios por la edad. Esto debe ser siempre por lo que pueda aportar, brindar, que esté bien. A la gente en Colombia hoy en día un jugador de 32 años es veterano, más allá de que tenga 18 o 36 años y puede aportar y está vigente hay que darle la oportunidad de seguir jugando, ya después los partidos lo dirán, el resultado individual”.

¿Cómo es Dayro Moreno fuera de las canchas?

“Fuera de las canchas o de un entreno es una gran persona, un gran amigo, que se puede confiar, que escucha, te recomienda cosas buenas. Las personas que lo conocemos desde la intimidad sabemos que es un gran ser humano”.

¿Qué es lo que más destaca de Dayro Moreno, en lo futbolístico, quitando el aspecto de goleador?

“Es un deportista actualmente entregado a un proyecto deportivo del cual depende este momento el club, le gusta ganar. Dayro es un ganador, se prepara para ganar, aportar, a veces se enloquece mucho porque no le dan la pelota, porque eso es él; es muy ‘animal’, de echar para delante, ser protagonista, es su perfil de guerrero, de batallador, le gusta estar en los primeros lugares. Todo eso lo demostró desde que nos conocimos en Manizales, desde los inicios en Once Caldas, gracias a él no ha cambiado esa forma de trabajar”.