Mauricio 'Chicho' Serna y su crítica a Nacional: "El fútbol sin delanteros es muy difícil jugarlo"

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Mauricio ‘Chicho’ Serna tocó varios temas sobre el presente de Boca Juniors, la despedida de Juan Román Riquelme, la Selección Colombia, pero aún más importa, lo que fue la final entre Atlético Nacional y Millonarios, analizando lo que fue el encuentro del ‘verdolaga’, equipo al que representó en su etapa de jugador.

El exfutbolista Colombia admitió que, a pesar de estar lejos de Medellín, aprovechó para conectarse con el encuentro para ver lo que fue el duelo de ida por la gran final del fútbol colombiano en esta Liga I-2023: “Anoche vi el partido de Nacional, yo estaba acá en Mendoza y aproveché para poderlo ver”.

Sin embargo, sus sensaciones frente a lo que fue la presentación del verde no fueron muy positivas, criticando fuertemente a Paulo Autuori sobre lo que fue el planteamiento inicial, en el que jugó con un ‘falso 9’, sin un atacante neto.

“El fútbol sin delanteros es muy difícil jugarlo, esto es una crítica a Nacional; si hace 3 días los dos jugadores que estuvieron adelante marcaron de a gol para clasificar a la final, entonces por qué en la final no los usó desde el principio. Eso habría que preguntárselo al entrenador”, dijo el ‘Chicho’.

Paulo Autuori, director técnico de Atlético Nacional. AFP

Por otra parte, Mauricio Serna no dejó atrás el trabajo del cuadro ‘embajador’ y destacó su buen fútbol presentado en el estadio Atanasio Girardot: “Me parece que Millonarios estuvo mucho más cómodo con que no tuvieran ningún delantero dentro del área, sin embargo, algo que hay que resaltar es el buen trabajo que hicieron, realizaron un gran partido, un equipo que me llamó la mucho la atención porque nunca jugó al pelotazo, nunca mandó la pelota a la tribuna porque siempre lo que buscó, fue a no desgastarse teniendo el esférico y de esa manera encontró espacios y tuvo muchas varias posibilidades en las que el marcador pudo haber sido diferente”.

“Pero las finales hay que ganarlas y ahora Nacional, seguramente en Bogotá irá a sacar ese resultado que todos queremos para que salga campeón”, concluyó el ‘Chicho’, quien se dejó llevar por su empatía con el ‘verdolaga’, conjunto que espera levante su estrella número 18 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el sábado 24 de junio.

Con el resultado en tablas, Millonarios y Atlético Nacional definirán todo en la capital, con un ambiente azul y blanco, sin hinchas verdes, ventajas que los ‘embajadores’ esperan sacar provecho y levantar el tas esquivo título de liga local.