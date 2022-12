Mauricio Duarte, el lateral izquierdo del Cúcuta Deportivo que despierta interés en otros clubes

Extraoficialmente, se habló de un interés de Millonarios. Acá las declaraciones del jugador, que ya se encuentra de vacaciones tras su buen desempeño con el equipo de la frontera.

Mauricio Duarte, lateral izquierdo del Cúcuta Deportivo, le dijo este miércoles a GolCaracol.com que no ha recibido una oferta formal de Millonarios, ni de otros equipos en el país.

“De Millonarios no han hablado conmigo, ni con mi representante, que estuvo hace unos días en Bogotá. Estamos mirando opciones. Tampoco me he reunido con José Augusto Cadena (presidente del Cúcuta)”, le contó el jugador a este portal.

Duarte, de 27 años, tiene dos años más de contrato con el equipo de la frontera y un porcentaje de sus derechos pertenece al club. Además, como al resto de sus compañeros, le deben dos meses de salario.

El panameño Román Torres y los jugadores del Tolima, Alex Castro y Julián Quiñones, también han sonado para reforzar a Millonarios el próximo año.

Por ahora, el equipo ‘embajador confirmó a Alberto Gamero, que estaba en Tolima, como nuevo entrenador del equipo, en reemplazo del santandereano Jorge Luis Pinto.

