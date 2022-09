Mauricio Navarro: “Giovanni Moreno sabía que se le vencía el contrato, un mes antes”

Ya pasaron varios meses de la sorpresiva salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional, a pesar de ser importante en el título de la liga del fútbol colombiano 2022-I, pero este lunes se volvió a hablar del tema en una entrevista con Mauricio Navarro, actual presidente del club ‘verdolaga’.

En la charla con ‘Equipo F’ de ‘ESPN’, el máximo dirigente del cuadro antioqueño, se refirió a este caso, y afirmó que el experimentado y talentoso volante ya sabía que estaba por terminar su vínculo con la institución.

“Lo primero que hay que decir es que nosotros no tenemos decisiones individuales, tenemos un cuerpo colegiado, una junta directiva, hay una comisión de fútbol que toma las decisiones en grupo. Ahora, lo que la gente no sabe es que a Giovanni se le vencía el contrato un mes antes, y él sabía y aceptó que se vencía”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, contó que “yo entendía que Giovanni iba a viajar a Japón y tenía que resolver unos asuntos allá, pero al final no pudo. Pero se le anunció un mes antes que se vencía y las decisiones son del cuerpo colegiado”.

Para terminar, a Mauricio Navarro le preguntaron sobre si cree que hace falta la experiencia y el talento de Moreno.

“Nosotros respetamos mucho el fútbol de Giovanni, fue importante en sus dos etapas, pero actualmente no se cuenta con él y no podemos pensar si hace o no hace falta”, concluyó el presidente de Atlético Nacional.

Cabe recordar que desde el club antioqueño afirmaron en aquella oportunidad que a Giovanni Moreno no le renovaron su contrato por las declaraciones hechas en rueda de prensa tras ganar la estrella 17 contra Tolima, afirmando que Hernán Darío Herrera era uno de los técnicos a los que menos le pagaban y aún así logró ser campeón.