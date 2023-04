Mauricio Navarro, presidente de Nacional: "Estamos esperando que haya una comunicación oficial"

El partido entre Atlético Nacional y América de Cali no se llevó a cabo en la tarde del domingo anterior en el Atanasio Girardot debido a los incidentes de la barra popular de los 'verdolagas' 'Los del Sur' y la Policía. Tras la sucedido, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decidió no prestar el escenario deportivo al conjunto verde hasta que se tomen las medidas mínimas de seguridad.

A raíz de ello, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, se refirió a la determinación del mandatario en el programa 'Mañanas Blu'. Allí explicó que esperan un pronunciamiento oficial en torno al tema del estadio y si mantiene la primera opción, ellos deberán buscar otro recinto para jugar el partido contra los 'escarlatas' y también para la Copa Libertadores.

"Estamos esperando que haya una comunicación, lo hizo por Twitter el señor alcalde y tenemos que tomar las decisiones del caso, tenemos que analizar el tema del estadio, y si es en Copa tenemos que buscar, o sino hay que viajar por Sudamérica, el estadio es alquilado, no prestado, esa es una medida de presión, no va a ser posible, el diálogo es un buen camino, pero no con presión", dijo de entrada.

También se refirió al tema de la reunión que tuvieron algunos miembros de la alcaldía y la barra de 'Los del Sur' previo al duelo contra América y dejó claro los puntos de

"Por la reunión que se tuvo ayer donde fuero tres funcionarios de la Alcaldía y tres miembros de la barra, fue un ataque contra la institución. La alcaldía no puede tomar medida en esto, el fútbol no se puede politizar, invito que la gobernación de Antioquia se sume a este diálogo; la medida del alcalde de no prestar el estadio es una media de politizar".

Otras declaraciones de Mauricio Navarro:

*El tema de politizar...

"Es lo que se está demostrando; así lo tomamos nosotros, se vio que tomo partido a favor de las barras, más preocupados queda uno. Cada uno toda sus determinaciones. Esperamos que haya parcialidad por eso le pedimos que la Gobernación se una a los diálogos".

*Qué le quitaron a los del Sur

"En resumen son 500 boletas, 100 para el tema de la logística, más que quitarlos, ellos nos dijeron que no les interesaba el tema de la logística. Hay una logística que se hace en todas las tribunas del estadio, el 80 por ciento Nacional lo asumía con su logística, el 20 por ciento la barra del sur lo manejaba con beneficio, eso se pagaba y ellos renunciaron a ese servicio el día viernes al ver que se le retiraron el resto de boletas. Teníamos que pagar el servicio de que no hubiese disturbios. Yo no tengo el dato del valor, pero ellos se encargaban que las barras visitantes no ocasionar disturbios en los alrededores del estadio

"Creo que debe haber un diálogo participativo y equilibrado, que algunos miembros de la Alcaldía estén apoyando a las barras y le obliguen a Nacional. Nosotros vemos con mucha preocupación, hay que reconocer el valor de barra organizada que apoya al equipo por el país y el continente, pero esto que se vuelva mandatario de poner un dinero, todo esto ha tomado un tinte económico y político".

La barra los del Sur tenían voz y voto en cuanto al tema de contratar jugadores

"En este tiempo no ha sido así, pero ya cuando se vuelve una exigencia no vamos a permitir que se dé".

El tema de la Conmebol y el asunto del partido de Copa Libertadores

"Eso todavía no lo tenemos claro porque estamos esperando una comunicación oficial de la Alcaldía, una vez tengamos eso, porque si el partido se tiene que jugar. No es un préstamo, es un préstamo jugando un alquiler.