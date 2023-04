Mauricio Romero, presidente de América: "Tenemos un calendario muy apretado"

El juego entre Atlético Nacional y América de Cali no se disputó por desmanes de los hinchas 'verdolagas' y tuvo que ser aplazado. El presidente de los 'diablos rojos', Mauricio Romero, se refirió en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' sobre la programación del partido frente a los verdes para el 4 de mayo próximo.

Lo dictaminado por el Comité Disciplinario de Dimayor fue una sanción de tres fechas para Atlético Nacional , que justamente anoche ganó en Barranquilla, donde fungió de local, frente a Melgar por la Copa Libertadores.

A continuación las declaraciones de Mauricio Romero:

¿El partido frente a Nacional se puede volver a aplazar?

"Estamos esperando un poco a ver cuál es la decisión de Dimayor, nosotros tenemos un calendario muy apretado porque ese partido fue reprogramado para el 4 de mayo inicialmente, entonces la información que teníamos es que iba a ser a puerta cerrada muy seguramente, pero yo vuelvo y tengo fecha el lunes con Huila en Neiva y esperamos cómo se reprograma esta fecha que ha sido tan difícil de jugar".

Publicidad

¿Perjudica esto al América de Cali?

"Ya lo teníamos planificado de esa manera y por más de que tenemos un calendario apretado, la verdad que desde que se canceló el partido en Medellín ya sabíamos que seguramente esa iba a ser la fecha porque se había hablado entre el 3 y el 4 de mayo de que se pudiera jugar. Ahora con esta nueva situación, en el caso de que no se pueda jugar en el Atanasio Girardot, no sé si vaya a necesitar una reprogramación, no lo sé, les estaría aquí hablando en borrador porque no he tenido comunicación con Dimayor, en este momento".

*Antecedentes en este tipo decisiones

"En ese sentido, la relación con el gerente deportivo de Dimayor es muy buena y digamos que hasta ahora no hemos tenido ninguna situación donde se nos haya interpuesto este tipo de decisiones, pero esperaremos a ver, inclusive nosotros propusimos en algún momento de manera informal que se cambiara la localidad y que en el siguiente semestre se rotara, pero eso es un tema bastante complicado y se tendría que poner de acuerdo a mucha gente y que era muy difícil poder hacer realidad esa situación".

*Lo complejo del tema por lo ocurrido con los hinchas de Atlético Nacional

"Hoy estamos hablando directamente de la reprogramación de un partido y lo que puede llegar a hacer el cambio en el estadio donde juega de local Nacional, pero esto ha tomado un tinte político, ha hecho más difícil la decisión y esperemos que las personas que tienen que tomarla, Dios les dé la sabiduría para hacer lo que mejor corresponde y lo mejor para todos".

Publicidad

*Sobre reclamos arbitrales a Dimayor

"Nosotros enviamos dos cartas, una en el partido de local contra Águilas Doradas y estamos por radicar hoy (viernes) la carta con contra Boyacá Chico. Estábamos seleccionando las imágenes de soporte, de prueba para sustentar bien lo mencionado, ya las tenemos y las estaremos radicando".