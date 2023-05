Mauricio Romero, presidente del América: "Tenemos quejas de tres de nuestros últimos partidos"

El arbitraje en el fútbol colombiano ha sido un tema que cada fecha del rentado local genera polémica en distintos equipos. La jornada 18 no fue exenta de este fenómeno y se vieron algunas decisiones, que más allá de que exista el VAR para que estas sean lo más justas posibles, hay varios dirigentes de los equipos que están inconformes con lo mostrado por los colegiados, uno de ellos es Mauricio Romero, presidente ejecutivo del América de Cali.

Así las cosas, el mandatario de los 'escarlatas' habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre este tema que tiene preocupado a más de uno, "la verdad es inquietante y muy preocupante, un fenómeno sufrido desde el año pasado, hay quejas colectivas de parte de los clubes, en tres de los últimos partidos tenemos quejas formales a la Comisión Arbitral, la última el día de hoy. Son básicamente por los errores tan llamativos de los partidos, de una forma que nos perjudica, influyente en los resultados. Es nuestra obligación hacer llegar cartas, con las pruebas".

Y agregó con respecto a su inconformidad más reciente con el arbitraje colombiano, "la queja de hoy es por el último partido con Nacional, jugadas muy llamativas, dentro del desarrollo del partido. El penalti en contra es porque hay faltas previas que le hacen a Facundo, al final van al VAR y ratifica la decisión; la jugada de Falque es la segunda, ya que sentimos que el jugador (Andrés Salazar) fue con fuerza desmedida, ni siquiera la revisan, ni la miran, así se da la fractura de Falque; en el penalti de ellos hay invasión de Arias, un codazo a Facundo (Suárez). Contra decisiones del VAR que son controversiales".

Además, reveló que en los comunicados que le han enviado a la Comisión Arbitral estarán sustentados con "material de imagen, videos que muestran que no se aplica el reglamento".

"Creo que ese tipo de acciones, la gente anda muy cargada por las situaciones, lo que más me preocupa nunca, una respuesta de la Comisión Arbitral, entiende que es independiente, a las cartas no le dan respuesta, no eres escuchado, tampoco una suspensión para un árbitro", complementó al respecto del recurso que están llevando a cabo.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

El próximo encuentro del conjunto 'escarlata' será este lunes 8 de mayo cuando visite al Atlético Huila, en lo que será el duelo que cierre la jornada 18 del fútbol colombiano.