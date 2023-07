Maxi Cantera se mostró ilusionado de llegar a Nacional, "el equipo más grande de Colombia"

Atlético Nacional no ha querido hacer grandes movimientos en el actual mercado de transferencias. El actual subcampeón del fútbol colombiano solo ha anunciado un refuerzo en esta ventana, luego de la incorporación del mediocampista uruguayo, Maxi Cantera.

Luego del debut de la escuadra antioqueña, en el que igualaron a un gol contra Once Caldas, el nuevo fichaje de los 'verdolaga' atendió a los medios de comunicación.

De entrada, el futbolista de 30 años habló de cuáles su posición predilecta en el campo de juego, "mi posición es detrás del 9, lo que se conoce como enganche. Puedo estar en ese juego interno, pero donde me siento más cómodo es en el puesto de enganche”.

Y agregó, "vengo a aportar mi granito de arena a este equipo, quiero adaptarme lo más rápido y estoy trabajando mucho para eso”.

Asimismo, Maxi Cantera habló de lo que significa para él la llegada al cuadro antioqueño, “la opción de venir acá me puso muy feliz y muy ilusionado. En ningún momento lo dudé. Espero estar pronto para poder dar lo mejor de mí para el equipo más grande de Colombia”.

Por otro lado, habló de su acople a la capital antioqueña, “a medida que van pasando los días me voy sintiendo más cómodo. Obviamente, lleva una adaptación donde entrenamos que es más alto de donde estaba acostumbrado a jugar, pero hace una semana que estoy acá. Van pasando los días y me voy sintiendo mejor”.

Aquí más declaraciones de Maxi Cantera:

*La actualidad de Atlético Nacional

“Fui averiguando a medida que mi nombre fue sonando para este club. Creo que no descubro nada con los jugadores que tiene. Son de trayectoria, jerarquía y en mi posición vengo a dar un grano de arena, tratar de adaptarme al club, es un equipo gigante que está en octavos de la Libertadores y ahora es tratar de ponerme a punto lo más rápido para poder darle lo mejor de mí al equipo”.

*Cuando enfrentó a Felipe Aguirre

“Lo enfrenté en Uruguay. Obviamente que cada fútbol tiene su juego y acá en Colombia es muy dinámico. Puedo aportar mucho porque soy un jugador de pensar. Me gusta habilitar, quitarle la dinámica para aprovechar al equipo cuando tiene que aguantar la pelota, generar alguna falta o algo. Me tengo mucha fe de que me puede ir bien”.

*La falta de gol en Nacional

“El fútbol tiene estas cosas. Cuando no tienes la pólvora seca, pasa. Creo que el grupo trabaja de la mejor manera para poder hacer goles. Lo mío es tratar de ponerme a punto lo más rápido posible y después dar lo mío para mejorar ese ataque”.

*Su paso por el fútbol italiano

“Me fui con 18 años recién cumplidos desde mi pueblo a Italia para hacer una prueba. No era como ahora; había una sola computadora en todo el hotel y los guardias la usaban. A veces bajaba y no tenía lugar y pasaba días y días sin comunicarme. Era la época de Facebook por computadora. No tenía WhatsApp, entonces no estaba comunicado. Estuve tres meses porque me quise venir. En el club (Bologna) me iba muy bien y estaban muy contentos conmigo. El problema era después: a las cuatro y media o cinco ya era de noche y era una eternidad”